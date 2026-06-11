التنمية الإدارية بدرعا تنظّم ندوة حول القيادة المؤسسية في عصر الذكاء الاصطناعي

درعا-سانا

نظمت مديرية التنمية الإدارية في محافظة درعا اليوم الخميس، ندوة بعنوان “القيادة المؤسسية في عصر الذكاء الاصطناعي “، شارك بها مديرو الجهات العامة ورؤساء الدوائر التابعة لها، وذلك في مدرج مبنى المحافظة.

وجاءت الندوة في إطار برنامج تطوير الأداء الحكومي وتحسينه المستمر وبهدف الاطلاع على أحدث التجارب والبرامج العالمية في مجالات الإدارة الحديثة وإدارة المشاريع والقيادة الرشيقة.

وفي تصريح لسانا أوضح خبير إدارة المشاريع والقيادة المؤسسية المحاضر في الندوة الدكتور إبراهيم الحريري أن الندوة تناولت أبرز التحديات والمتغيرات التي تفرضها مرحلة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعوامل الأساسية التي تمكّن المؤسسات من تحقيق النجاح والاستدامة في ظل هذه المتغيرات المتسارعة.

وعرض الحريري خلال الندوة بشكل تفصيلي محاور نجاح المؤسسات في العصر الحديث المتمثلة في الأفراد والعمليات والإجراءات

والتكنولوجيا مع التركيز على أفضل الممارسات العالمية والتجارب الناجحة التي أسهمت في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق نتائج ملموسة في العديد من الدول.

وناقش المشاركون في الندوة تجارب دولية في إنشاء وتشغيل مكاتب إدارة المشاريع ودورها في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات وتحقيق الأهداف المؤسسية بما يضمن قياس الأداء ورفع كفاءة العمل الحكومي.

من جانبه، أوضح مدير التنمية الإدارية في محافظة درعا حسين نصيرات أن الندوة تأتي ضمن برنامج متكامل لتطوير الأداء الحكومي، لافتاً إلى الخبرات التي يتميز بها المحاضر لجهة دراسة تجارب الدول التي حققت نجاحات متقدمة في مجالات الإدارة الحديثة والقيادة الرشيقة.

وأشار نصيرات إلى أنه يجري التحضير في المرحلة المقبلة لتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية وورشات العمل المتخصصة للعاملين والمديرين، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الإدارة الحديثة وتحقيق التحسين المستمر في جودة الخدمات الحكومية.

وكانت وزارة التنمية الإدارية نظمت في نيسان الماضي ورشة عمل ميدانية في محافظة درعا، بعنوان “مسارات التحول المؤسسي والتحديات المحلية في محافظة درعا”، لمناقشة واقع العمل الإداري، وسبل تطوير الأداء، ورفع كفاءة الخدمات.