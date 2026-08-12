النائب العام للجمهورية: أحكام الإعدام بحق رموز ‏النظام البائد يوم تاريخي للعدالة‎

photo 2026 08 12 00 05 33 النائب العام للجمهورية: أحكام الإعدام بحق رموز ‏النظام البائد يوم تاريخي للعدالة‎

دمشق-سانا‏

أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي ‏المستشار حسان التربة أن أحكام الإعدام التي صدرت ‏اليوم الثلاثاء ‏بحق عدد من رموز النظام البائد تمثل يوماً ‏تاريخياً للعدالة.‏

وقال القاضي التربة في تصريح له: إن تلك الأحكام مرت بجميع إجراءات التقاضي‌‏ وإن القانون ‏الجنائي كافٍ ‏لمحاكمة مرتكبي الجرائم، مبيناً أنه لم يتم ‏اعتماد الانتقائية في محاكمة رموز النظام البائد، مضيفاً: إنه ‏ستتواصل ملاحقة كل ‏من ارتكب جرائم بحق الشعب ‏السوري‎ .‎

وتابع القاضي التربة: “لدينا الآلاف من الأسماء التي تحاكم ‏حالياً، وسيتم التواصل مع الإنتربول الدولي لتنفيذ ‏مذكرات ‏الاعتقال وإجراءات التسليم، ونحن في بداية ‏مسار العدالة‎”.‎

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق برئاسة ‏القاضي فخر ‏الدين العريان أصدرت، اليوم الثلاثاء، ‏حكمها في الدعوى ‏المقامة ‌‏ضد ‌‏عاطف نجيب وعدد من ‏المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام ‏بحق بشار الأسد، ‏وماهر الأسد وعاطف نجيب، ‏وبحق خمسة من ‌‏المتهمين ‌‏‌‏الفارين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من ‌‏الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ‏فيما أسقطت ‏دعوى ‌‏الحق العام عن ‌‏المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً ‏لوفاته.‏

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