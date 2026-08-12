النائب العام للجمهورية: أحكام الإعدام بحق رموز ‏النظام البائد يوم تاريخي للعدالة‎

دمشق-سانا
أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة أن أحكام الإعدام التي صدرت اليوم الثلاثاء بحق عدد من رموز النظام البائد تمثل يوماً تاريخياً للعدالة.
وقال القاضي التربة في تصريح له: إن تلك الأحكام مرت بجميع إجراءات التقاضي وإن القانون الجنائي كافٍ لمحاكمة مرتكبي الجرائم، مبيناً أنه لم يتم اعتماد الانتقائية في محاكمة رموز النظام البائد، مضيفاً: إنه ستتواصل ملاحقة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري .
وتابع القاضي التربة: “لدينا الآلاف من الأسماء التي تحاكم حالياً، وسيتم التواصل مع الإنتربول الدولي لتنفيذ مذكرات الاعتقال وإجراءات التسليم، ونحن في بداية مسار العدالة”.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق برئاسة القاضي فخر الدين العريان أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد، وماهر الأسد وعاطف نجيب، وبحق خمسة من المتهمين الفارين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.