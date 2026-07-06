بدء تأهيل شبكة الضخ الرئيسة في معرزاف بريف حماة لتحسين خدمات المياه

حماة-سانا



أطلقت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مشروعاً لتأهيل شبكة الضخ الرئيسة واستبدالها في بلدة معرزاف بريف حماة الغربي؛ بما يضمن تحسين وصول مياه الشرب لأكثر من 8 آلاف مستفيد من أهالي البلدة والمزارع المحيطة، بعد سنوات من ضعف الخدمة، نتيجة تقادم الشبكة وارتفاع نسبة الفاقد.



ويتضمن المشروع استبدال الشبكة القديمة والاستعاضة عنها بخطوط جديدة من البولي إيتيلين عالي الكثافة بأقطار تتراوح بين 63 و160 ميليمتراً، وبطول إجمالي يصل إلى 10 آلاف متر، بما يسهم في الحد من الهدر المائي ورفع الكفاءة التشغيلية واستدامة الشبكة.



وباشرت الورشات الفنية تنفيذ الأعمال الأولية التي تشمل قص طبقات الإسفلت، والحفر، ومد خطوط الضخ الجديدة؛ تمهيداً لاستكمال بقية مراحل التنفيذ وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مع إنشاء غرف تفتيش جديدة وتجهيزها بمغالق التوزيع (السكورة) والإكسسوارات اللازمة؛ للتحكم بعمليات الضخ.



وأكدت الشركة أن المشروع يأتي ضمن خطتها لتحديث شبكات المياه في مختلف مناطق المحافظة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يعزز جودة الخدمات، والأمن المائي، وتخفيف الأعباء عن الأهالي.