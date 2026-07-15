وزارة الطاقة: الضخ التجريبي لمحطة علوك بالحسكة خلال أيام

IMG 20260715 WA0033 وزارة الطاقة: الضخ التجريبي لمحطة علوك بالحسكة خلال أيام

دمشق-سانا

تواصل وزارة الطاقة عبر المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال الصيانة والتأهيل في محطة علوك للمياه بالحسكة، تمهيداً لإدخالها في مرحلة الضخ التجريبي خلال الأيام القادمة، وذلك ضمن الجهود المبذولة التي استمرت لأشهر لإعادة جاهزيتها الفنية والتشغيلية.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، أن أعمال التأهيل شملت مختلف التجهيزات الفنية في المحطة التي أنجز منها عدد من الآبار والمضخات الأفقية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة الإنتاجية للمحطة.

وتُعد محطة علوك من المنشآت المائية الحيوية، حيث تسهم في تأمين مياه الشرب لمدينة الحسكة وريفها، إضافة إلى مدينة تل تمر وريفها ومنطقة الهول، وتخدم ما يقارب 500 ألف نسمة.

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