استكمال تجهيز محطة ضخ بطرا في اللاذقية لتعزيز منظومة الري تمهيداً لوضعها بالخدمة

اللاذقية-سانا

تواصل مديرية الموارد المائية في اللاذقية أعمال استكمال وتجهيز محطة ضخ “بطرا”، ضمن خطتها لتطوير البنية التحتية لقطاع الموارد المائية ورفع كفاءة منظومة الري، بما يعزز موثوقية خدمات الإرواء واستدامة الإنتاج الزراعي في المنطقة.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن الأعمال شملت استكمال تجهيزات المحطة وتركيب اللوحات الكهربائية وتوصيل الكابلات إلى الغاطسات، إضافة إلى تنفيذ أعمال تأهيل وحماية مبنى المحطة وصيانة خزان تجميع المياه، بما يضمن جاهزيتها الفنية والتشغيلية وفق المعايير المعتمدة.

وتتواصل حالياً الأعمال النهائية التي تتضمن تجهيز خزان الكهرباء وربطه بالشبكة الكهربائية العامة، تمهيداً لوضع محطة الضخ في الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود وزارة الطاقة لتأهيل منشآت الري وتطويرها ورفع كفاءتها التشغيلية؛ بما يعزز استقرار إمدادات المياه للأراضي الزراعية المستفيدة، ويدعم استدامة الموارد المائية والتنمية الزراعية في المحافظة.