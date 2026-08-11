وزير العدل: الأحكام بحق مجرمي النظام البائد انتصار للعدالة وسيادة القانون

دمشق-سانا

‏أكد وزير العدل مظهر الويس أن الأحكام الصادرة اليوم عن محكمة الجنايات بحق مجرمي النظام البائد تمثل انتصاراً لمسار العدالة ‏وسيادة القانون، مشدداً على أنه لا أحد فوق القانون مهما كانت صفته أو منصبه إذا ارتكب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، ولا ‏إفلات من العقاب في مسار العدالة الانتقالية.‏

وقال الوزير الويس، في تصريح لقناة الإخبارية السورية اليوم الثلاثاء: إن الشعب السوري اختار بناء دولته الجديدة على أساس ‏المواطنة والعدالة وسيادة القانون، ولم يسلك طريق الانتقام وإنما اختار اللجوء إلى القضاء، مبيناً أن الأحكام صدرت باسم الشعب ‏السوري.‏

استقلال القضاء

وشدد وزير العدل على استقلال السلطة القضائية، مبيناً أن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لم يطلعا على مجريات المحاكمة، وأن ‏المحكمة تمتعت باستقلالية كاملة، مع وجود حقوق وضمانات عدليّة للمتهم، وتمكينه من الإدلاء بأقواله بحرية ومعاملته معاملة إنسانية ‏كريمة.‏

وأشار إلى أن القضية مرت بمراحل التحقيق والإحالة والنقض والاستماع إلى المتهم واستجوابه ومواجهته ما بين 15 و20 شاهداً، قبل ‏وصولها إلى محكمة الجنايات.‏

مراحل الحكم

وبيّن الوزير الويس أن الأحكام ستنتقل إلى محكمة النقض، وللمتهم حقّ الطعن أمامها خلال 30 يوماً، وحتى لو لم يطعن النيابة العامة ‏ملزمة بالطعن لأن أحكام الإعدام تحتاج إلى ضمانات بالعرض على محكمة النقض لكي تدقق في هذا الحكم وتصدر قرارها النهائي‏، ‏وبعد تصديق الحكم يعرض على لجنة العفو الخاص المؤلفة من خمسة من كبار القضاة من الدرجة الأولى، ثم يرفع إلى مقام رئاسة ‏الجمهورية للتصديق النهائي وإعطاء الأمر بالتنفيذ.‏

العدالة الانتقالية

وأكد وزير العدل أن العدالة الانتقالية تنطلق من إنصاف الضحايا وعدم إفلات أحد من العقاب، استناداً إلى الإعلان الدستوري والقوانين ‏السورية والقوانين الدولية التي صدقت عليها الجمهورية العربية السورية، موضحاً أن الأحكام صدرت وفق قانون العقوبات السوري ‏مع احترام القانون الدولي الإنساني.‏

وأشار إلى أن ذلك يمهد لقانون العدالة الانتقالية الذي سيصدر قريباً، والمتضمن النص على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق ‏القانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة الجنايات الدولية ومبادئ روما.‏

ملاحقات مستمرة

وأكد وزير العدل أن مسار العدالة الانتقالية وطني بامتياز، لافتاً إلى وجود ملاحقات مستمرة ومئات القضايا قيد التحقيق، وأن وزارة ‏العدل خصصت محاكم للعدالة الانتقالية تستقبل يومياً شكاوى المواطنين وقضاياهم ضد مرتكبي الانتهاكات.‏

ودعا الويس الشعب السوري إلى الثقة بمؤسسات الدولة ومسار سيادة القانون والابتعاد عن الانتقام والمحاكمات الإعلامية والأحكام ‏المسبقة والضغوط على القضاة، مؤكداً أن احترام استقلال القضاء وسيادة القانون يضمن عدم تكرار الانتهاكات وبناء دولة يتساوى فيها ‏الجميع في الحقوق والواجبات.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق برئاسة القاضي فخر الدين العريان أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد ‌‏عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد، وماهر الأسد وعاطف نجيب، وبحق خمسة من المتهمين ‌‏الفارين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن ‌‏المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.‏