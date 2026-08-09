تركيب محولتين كهربائيتين في سلمى والسرايا بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا



قامت ورشات شركة كهرباء اللاذقية بتركيب محولة كهربائية في قرية السرايا بمنطقة جبل التركمان، وتجهيز مركز تحويل هوائي في حي الجامع ببلدة سلمى في منطقة جبل الأكراد، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى مناطقهم.



وأوضح مدير شركة كهرباء اللاذقية المهندس محمد الحكيم في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد، أن المحولة الجديدة في قرية السرايا تبلغ استطاعتها 100 ك.ف.أ، كما تم تجهيز مركز التحويل الهوائي في حي الجامع ببلدة سلمى بمحولة استطاعتها 200 ك.ف.أ، وذلك لتأمين التغذية الكهربائية للمشتركين.



وبيّن الحكيم أن الورشات تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية والشبكات الكهربائية المتضررة في ريف المحافظة، وإعادة تفعيل الشبكة التي تعرضت لأضرار واسعة نتيجة قصف قوات النظام البائد، بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى العائلات العائدة من مخيمات النزوح إلى منازلها بعد سنوات من التهجير.



وتندرج الأعمال المنفذة في السرايا وسلمى ضمن جهود شركة كهرباء اللاذقية لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في المناطق المتضررة، بالتوازي مع عودة السكان إليها، واستعادة الخِدْمَات الأساسية فيها.