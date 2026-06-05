محافظ حمص يضع حجر الأساس لمشروع (مول السلام) بحي الإنشاءات بشراكة بين القطاعين العام والخاص

حمص-سانا

وضع محافظ حمص مرهف النعسان اليوم الجمعة، حجر الأساس لمشروع “مول السلام” في حي الإنشاءات بمدينة حمص، بحضور فعاليات رسمية واقتصادية واجتماعية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النشاط الاستثماري والتجاري وتطوير البنية الخدمية في المحافظة.

ويُقام المشروع في موقع الفرن الآلي السابق بحي الإنشاءات على مساحة إجمالية تبلغ نحو 5000 متر مربع، ويضم فرناً حديثاً بطاقة إنتاجية مضاعفة، إضافة إلى مجمع تجاري وخدمي متكامل يضم محال تجارية ومرافق ترفيهية وخدمية.

ويُنفذ المشروع بصيغة التشاركية بين القطاعين العام والخاص (BOT)، ومن المتوقع إنجازه خلال 18 شهراً، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة.

وأوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن في تصريح لمراسلة سانا، أن المشروع يشكل نواة لعدة مشاريع مماثلة على مستوى سوريا، مبيناً أنه سيتم تطوير المشروع ليضم مخبزاً حديثاً ومجمعاً تجارياً كبيراً يخدم أهالي المدينة.

وأشار الحسن إلى أن المشروع يحقق جملة من الأهداف المرتبطة برؤية المؤسسة السورية للمخابز في تطوير قطاع المخابز، ورؤية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في التوسع بمنافذ البيع، إضافة إلى أهداف محافظة حمص الرامية إلى تطوير البنية التحتية وزيادة المراكز التجارية والخدمية، لافتاً إلى أنه يمثل نموذجاً للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يكون مثالاً يحتذى به في مشاريع استثمارية مستقبلية.

من جهته أوضح عبد السلام فياض، أحد المساهمين في المشروع، أن الموقع كان يشغل مساحة واسعة غير مستثمرة بالشكل الأمثل، ما دفع إلى التنسيق مع محافظة حمص لإعادة تأهيله وتطويره، حيث جرى إعداد عدة تصاميم قبل اعتماد التصميم النهائي الحالي.

وبيّن فياض أن المشروع يقوم على شراكة بين الدولة ومجموعة من المستثمرين بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف، موضحاً أن مدة التنفيذ المتوقعة تبلغ 18 شهراً، وأن المشروع سيوفر خلال مرحلة التنفيذ فرص عمل لنحو 2500 عامل في قطاع البناء والإنشاءات.

وأوضح أن المشروع سيوفر بعد دخوله الخدمة أكثر من 500 فرصة عمل دائمة ضمن المحال التجارية والمرافق الخدمية وصالات الألعاب، بما يسهم في تحسين مستويات الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة.

من جانبه أوضح مدير الشركة المصممة للمشروع تامر سفور أن المشروع اعتمد في تصميمه على البساطة والحداثة مع مراعاة الطابع المعماري للمنطقة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص نحو 800 متر مربع للفرن الجديد مع مضاعفة طاقته الإنتاجية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة أعلى.

وأشار سفور إلى أن المشروع يراعي متطلبات التنمية العمرانية والاستثمارية، ويهدف إلى تقديم نموذج حديث يجمع بين الوظيفة الخدمية والجدوى الاقتصادية، بما ينسجم مع الهوية العمرانية للمدينة.

ويتوقع أن يسهم مشروع “مول السلام” في تعزيز النشاط التجاري والاستثماري في مدينة حمص، وتوفير خدمات متنوعة وفرص عمل جديدة، إلى جانب تطوير أحد المواقع الخدمية المهمة ضمن رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية والعمرانية في المحافظة.