السورية للبريد تحدد دواماً إضافياً في عدد من مكاتبها خلال الجمعة والسبت

دمشق-سانا

حددت المؤسسة السورية للبريد دواماً إضافياً في عدد من مكاتبها البريدية في دمشق والمحافظات خلال يومي الجمعة والسبت، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام عن المواطنين، ولا سيما مع بدء صرف رواتب المتقاعدين.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الخميس، أن الدوام الإضافي سيكون وفق البرنامج التالي:

دمشق

يوم الجمعة: الصالة المركزية في الحجاز

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

يوم السبت: الصالة المركزية في الحجاز

من الساعة 8:30 صباحاً حتى 6:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية:

باب مصلى – الزاهرة

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

ريف دمشق

يوم الجمعة: الصالة الرئيسية في المديرية (ضاحية الشام)

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية، إضافةً إلى المكاتب البريدية التالية:

الغزلانية – المليحة – عرطوز

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

حلب

يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية (الجميلية)

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

حماة

يومي الجمعة والسبت: مكتب بريد البياضية

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

اللاذقية

يومي الجمعة والسبت: المكاتب البريدية التالية:

القطيلبية – القلايع – عين شقاق – عين الشرقية – حمام القراحلة – حرف المسيترة – بيت ياشوط – البودي _ عين التينة – دوير بعبدة – الدالية – جوبة برغال – الفاخورة – المزيرعة – القرداحة – السامية – بدميون – سلمى – الحفة – صلنفة – الجنديرية – الشبطلية – القنجرة – كرسانا – عين البيضاء – البهلولية – برج سلام – قسطل المعاف – البسيط – الهنادي – زغرين – ستمرخو – الرمل الجنوبي – بكراما – كسب

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

طرطوس

يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية

والمكاتب البريدية التالية:

ناحوت – الكريمة – السيسنية – البارقية – بانياس

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

دير الزور

يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية

والمكاتب البريدية التالية:

الميادين – البوكمال – التبني – الشميطية – هجين

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:30 عصراً

الحسكة

يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية

والمكاتب البريدية التالية:

القامشلي – الشدادي – تل حميس – رأس العين – عامودا – الجوادية – رميلان

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

درعا

يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية

ومكتب بريد الصنمين

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

القنيطرة

يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية المركزية (مدينة السلام)

ومكتب بريد:

خان أرنبة (كراج الانطلاق)

من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:30 عصراً.

وأشارت المؤسسة إلى عدم وجود دوام إضافي في باقي المحافظات، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت، السبت الماضي، أن صرف رواتب المتقاعدين ‌‏المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يبدأ اعتباراً من يوم ‏الثلاثاء ‏القادم الـ 4 من آب الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس ‏الموافق ‏الـ 20 من آب، عبر مكاتبها في المحافظات، وذلك ‏بالتنسيق مع ‏المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.‏