حلب تبدأ خدمة الحجز الإلكتروني بمعاملات الأحوال ‏المدنية تجريبياً

حلب-سانا‏

أعلنت مديرية الشؤون المدنية في حلب بدء التشغيل ‏التجريبي لخدمة الحجز الإلكتروني المسبق، اعتباراً من ‏يوم غد الأحد، عبر تطبيق الشؤون المدنية، في دائرة ‏الأحوال المدنية الرابعة “مركز النجدة سابقاً”.

وذكرت قناة محافظة حلب عبر التلغرام، اليوم السبت، أن ‏التشغيل التجريبي لخدمة الحجز الإلكتروني يهدف إلى ‏تسهيل إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام، إلى جانب ‏تقييم أداء التطبيق، تمهيداً لتعميم الخدمة على بقية دوائر ‏الأحوال المدنية في محافظة حلب.‎

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في حزيران الماضي ‏إطلاق تطبيق “الشؤون المدنية” ضمن استراتيجية شاملة ‏تنتهجها نحو التحول الرقمي وتحديث العمل الإداري في ‏مؤسسات الدولة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات، ‏وتخفيف الأعباء اللوجستية والمالية عن المواطنين، ‏وتفادي الازدحام في الدوائر الرسمية.‎