حلب تبدأ خدمة الحجز الإلكتروني بمعاملات الأحوال ‏المدنية تجريبياً

حلب-سانا
أعلنت مديرية الشؤون المدنية في حلب بدء التشغيل التجريبي لخدمة الحجز الإلكتروني المسبق، اعتباراً من يوم غد الأحد، عبر تطبيق الشؤون المدنية، في دائرة الأحوال المدنية الرابعة “مركز النجدة سابقاً”.
وذكرت قناة محافظة حلب عبر التلغرام، اليوم السبت، أن التشغيل التجريبي لخدمة الحجز الإلكتروني يهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام، إلى جانب تقييم أداء التطبيق، تمهيداً لتعميم الخدمة على بقية دوائر الأحوال المدنية في محافظة حلب.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في حزيران الماضي إطلاق تطبيق “الشؤون المدنية” ضمن استراتيجية شاملة تنتهجها نحو التحول الرقمي وتحديث العمل الإداري في مؤسسات الدولة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء اللوجستية والمالية عن المواطنين، وتفادي الازدحام في الدوائر الرسمية.