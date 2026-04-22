البدء بترميز الفعاليات التجارية بلصاقات إلكترونية في طرطوس لضمان مراقبة الأسواق وتحسين واقعها

طرطوس-سانا

أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس اليوم الأربعاء، مشروع ترميز المحال التجارية باستخدام رمز استجابة سريعة يتضمن بيانات الفعالية، ويتم تثبيتها على واجهات المحال، وذلك لضمان مراقبة الأسواق وتحسين واقعها.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس ماهر مرعي لـ سانا أن العمل بدأ في المدينة، بوضع لصاقات على الفعاليات والمحال التجارية تتضمن رمزاً إلكترونياً “QR” يتيح للمواطنين إمكانية تقييم الفعاليات، وتقديم الملاحظات أو الشكاوى إلكترونياً، بما يعزز الشفافية، ويسهم في تنظيم السوق المحلي.

وأشار إلى أن المشروع يتيح لأصحاب الفعاليات أيضاً تقديم الشكاوى إلكترونياً في حال تعرضهم لابتزاز أو غش بضاعة من الموردين أو التجار، منوهاً بأهمية المشروع في تسهيل إجراءات الشكوى، وتعزيز ثقافة التقييم والاقتراحات وشفافية العمل الرقابي والتمويني.

من جانبه اعتبر المجد قميرة صاحب سوبر ماركت في مدينة طرطوس أن المشروع يسهل آلية التعامل بين المواطن والتاجر والجهات الرقابية، من خلال توفير وقت معالجة الشكاوى، كما يعزز الثقة والشفافية بينهم.

وتأتي هذا المشروع الذي انطلق في عدة محافظات ضمن إطار جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتطوير آليات العمل الرقابي وتعزيز الشفافية في الأسواق، بما ينعكس إيجاباً على حماية المستهلك وضبط الأسعار وجودة السلع.