الطاقة الذرية تقيم دورة تدريبية لتطوير مهارات السلامة الكيميائية

دمشق-سانا

نظمت هيئة الطاقة الذرية السورية على مدى خمسة أيام، دورة تدريبية حول السلامة الكيميائية وإدارة النفايات الكيميائية، بمشاركة كوادر فنية من عدة جهات وطنية وذلك في مقر الهيئة بدمشق.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الخميس، أن الدورة التي اختتمت اليوم تضمنت برنامجاً تدريبياً مكثفاً حول أسس السلامة الكيميائية، وطرق التعامل الآمن مع المواد الخطرة، وآليات فرز وتخزين ونقل النفايات الكيميائية، إضافة إلى جلسات عملية داخل المختبرات المتخصصة.

وبينت الهيئة، أن التدريبات تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال التعامل مع المواد الكيميائية، وتعزيز قدراتهم على تطبيق إجراءات الوقاية، والحد من المخاطر المهنية، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية للأمان الكيميائي؛ وذلك لتعزيز منظومة السلامة في المؤسسات، وتطوير مهارات الكوادر العاملة في المجالات الكيميائية، بما يسهم في حماية العاملين والبيئة، ودعم الاستخدام الآمن للمواد الكيميائية في مختلف القطاعات.

وتعد إدارة التدريب للعلوم والتكنولوجيا النووية في هيئة الطاقة الذرية السورية الجهة المسؤولة عن تطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات العلوم النووية والإشعاعية والكيميائية والفيزيائية والبيولوجية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تُنفّذ على مدار العام، وتعمل إدارة التدريب على إعداد وتنفيذ الدورات الوطنية والدولية، وتنسيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات العلمية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمان النووي ودعم بناء القدرات الوطنية.