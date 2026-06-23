الداخلية: القبض على عميد سابق بالحرس الجمهوري لدى النظام البائد

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أن وحداتها ألقت القبض في حلب على العميد السابق في الحرس الجمهوري لدى النظام البائد، المدعو يوسف حبيب، وذلك على خلفية تورطه في انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية كشفت أن المقبوض عليه كان مسؤولاً عندما كان برتبة مقدم في اللواء 106 بالحرس الجمهوري عن عمليات التفتيش واعتقال الناشطين على الحواجز، قبل تسليمهم إلى اللواء محمد خضور وعناصره، الذين كانت تتولى مجموعاتهم تنفيذ عمليات تصفية بحق عدد من الموقوفين داخل مقر اللواء.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات أظهرت تدرجه في عدد من المناصب العسكرية، وصولاً إلى توليه قيادة الحرس الجمهوري في المنطقة الشرقية مطلع عام 2023.
وتأتي عملية القبض على حبيب في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين، وتقديمهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.