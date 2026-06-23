الداخلية: القبض على عميد سابق بالحرس الجمهوري لدى النظام البائد

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أن وحداتها ألقت القبض في حلب على ‏العميد السابق في ‏الحرس الجمهوري لدى ‏النظام البائد، المدعو يوسف ‏حبيب، وذلك على خلفية ‏تورطه في انتهاكات ‏وجرائم جسيمة بحق المدنيين.‏

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية كشفت أن المقبوض عليه كان ‌‏مسؤولاً عندما كان برتبة مقدم في اللواء 106 بالحرس الجمهوري عن ‌‏عمليات التفتيش واعتقال الناشطين على الحواجز، قبل تسليمهم إلى اللواء ‌‏محمد خضور وعناصره، الذين كانت تتولى مجموعاتهم تنفيذ عمليات تصفية ‌‏بحق عدد من الموقوفين داخل مقر اللواء.‏

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات أظهرت تدرجه في عدد من المناصب ‌‏العسكرية، وصولاً إلى توليه قيادة الحرس الجمهوري في المنطقة الشرقية ‌‏مطلع عام 2023.‏

وتأتي عملية القبض على حبيب في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة ‌‏الداخلية لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق ‌‏السوريين، وتقديمهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ‌‏بحقهم.‏