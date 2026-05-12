ورشة عمل لصياغة الاستراتيجية الوطنية السورية لمناهضة التعذيب

دمشق-سانا

عقدت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين ورشة العمل الأولى لصياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للجمهورية العربية السورية لمناهضة التعذيب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من حرص الحكومة على التعافي من إرث النظام البائد، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، وإعداد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى منع التعذيب، وضمان المساءلة، وجبر الضرر للضحايا، وتعزيز الثقة بالمؤسسات بمشاركة المجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وتأتي هذه الورشة في سياق جهود الحكومة السورية لإعادة بناء منظومة حقوق الإنسان بعد سنوات من الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد، حيث تعمل الدولة حالياً على مواءمة تشريعاتها ومؤسساتها مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات المساءلة ومنع التعذيب، بما يشمل إشراك المجتمع المدني والشركاء الدوليين في وضع استراتيجية وطنية شاملة تعالج إرث الانتهاكات، وتضمن جبر الضرر للضحايا، وترسّخ الثقة بالمؤسسات العامة في مرحلة التعافي وإعادة البناء.