ورشة عمل لصياغة الاستراتيجية الوطنية السورية لمناهضة التعذيب

photo 3 2026 05 12 19 48 14 copy ورشة عمل لصياغة الاستراتيجية الوطنية السورية لمناهضة التعذيب

دمشق-سانا

عقدت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين ورشة العمل الأولى لصياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للجمهورية العربية السورية لمناهضة التعذيب.

photo 4 2026 05 12 19 48 14 copy ورشة عمل لصياغة الاستراتيجية الوطنية السورية لمناهضة التعذيب

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من حرص الحكومة على التعافي من إرث النظام البائد، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، وإعداد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى منع التعذيب، وضمان المساءلة، وجبر الضرر للضحايا، وتعزيز الثقة بالمؤسسات بمشاركة المجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وتأتي هذه الورشة في سياق جهود الحكومة السورية لإعادة بناء منظومة حقوق الإنسان بعد سنوات من الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد، حيث تعمل الدولة حالياً على مواءمة تشريعاتها ومؤسساتها مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات المساءلة ومنع التعذيب، بما يشمل إشراك المجتمع المدني والشركاء الدوليين في وضع استراتيجية وطنية شاملة تعالج إرث الانتهاكات، وتضمن جبر الضرر للضحايا، وترسّخ الثقة بالمؤسسات العامة في مرحلة التعافي وإعادة البناء.

photo 1 2026 05 12 19 48 14 copy ورشة عمل لصياغة الاستراتيجية الوطنية السورية لمناهضة التعذيب
photo 2 2026 05 12 19 48 14 copy ورشة عمل لصياغة الاستراتيجية الوطنية السورية لمناهضة التعذيب
محافظ اللاذقية يجتمع مع وجهاء ومشايخ الطائفة العلوية للتشجيع على التماسك المجتمعي
القوات المسلحة العراقية: البدء بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين في البلاد
المبادرة الأهلية في السويداء تدعو إلى تعزيز الحوار ونبذ الخطاب الطائفي
ندوة في إدلب تبحث تعزيز الريادة المؤسساتية ودعم التحول الرقمي
وزارة الداخلية: بطولات الأمن أفشلت مخططاً إرهابياً لـ “داعش” في حلب خلال احتفالات رأس السنة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك