الإدارة المحلية وUNOPS تنظمان ورشة عمل لمراجعة تقدم مشروع آلية الاستجابة المترابطة

2L7A1966 الإدارة المحلية وUNOPS تنظمان ورشة عمل لمراجعة تقدم مشروع آلية الاستجابة المترابطة

دمشق-سانا

نظّمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS اليوم الأربعاء ورشة عمل لمناقشة آليات التنسيق المشترك ومراجعة تقدم مشروع “آلية الاستجابة المترابطة”، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

0L9A8789 1 الإدارة المحلية وUNOPS تنظمان ورشة عمل لمراجعة تقدم مشروع آلية الاستجابة المترابطة

وركزت الورشة التي شارك فيها ممثلون عن عدد من الوزارات المعنية، على خطوات تنفيذ المشروع الهادف إلى تحقيق نتائج تعافٍ مستدامة عبر دعم المجالس البلدية.

وأوضح مدير التعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية عمر الباشا في تصريح لـ سانا أن قيمة المشروع تبلغ 31.7 مليون يورو، ويركز على تقديم الدعم المترابط لتمكين البلديات، ورفع مستوى البنى التحتية فيها من خلال تغطية احتياجاتها.

0L9A8781 الإدارة المحلية وUNOPS تنظمان ورشة عمل لمراجعة تقدم مشروع آلية الاستجابة المترابطة

بدوره بين مدير المجالس المحلية في الوزارة أحمد سندة أن أنشطة المشروع تشمل مبدئياً بناء القدرات المؤسسية والتدريب، وتعزيز النظام والتحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية والتماسك المجتمعي وشراكات المجتمع المدني، والمنح الفرعية وتقديم الخدمات ومشاريع التعليم المحلية، إضافة إلى التنسيق بين البلديات والمحافظات والإدارة المركزية.

2L7A1977 الإدارة المحلية وUNOPS تنظمان ورشة عمل لمراجعة تقدم مشروع آلية الاستجابة المترابطة

من جهته ذكر رئيس قسم التعاون الدولي في بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا ليبور خلاد، أن الاتحاد يدعم العديد من القطاعات بسوريا وبشكل أساسي الصحة والزراعة، وعودة آلاف السوريين إلى بلدهم وبناء الإرث الوطني والثقافي، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في عملية التعافي وبناء القدرات، وتأهيل البنى التحتية وخلق فرص العمل للشباب، إضافة لمساعدة الأشخاص للقيام بمشاريع تحقق لهم التعافي.

من جانبها لفتت مديرة المشروع هاسمك كوتشريان إلى أهمية الورشة في تعزيز التواصل بين جميع الفرق التقنية المعنية بتنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن برامج المشروع تركز على المواقع ذات الأولوية، حيث يتركز التنفيذ حالياً على مناطق حريتان وعندان في حلب، والزبداني بريف دمشق، والقصير في حمص.

وانطلق مشروع الاستجابة المترابطة في سوريا العام الماضي، ويقوم على تنفيذ تدخلات متكاملة في المنطقة المستهدفة بدلاً من الاكتفاء بمساعدات إنسانية منفصلة، بحيث تجمع المشاريع بين إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات، ودعم سبل العيش في الوقت نفسه، ويأتي ذلك ضمن توجهات التعافي المبكر وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.

0L9A8764 scaled الإدارة المحلية وUNOPS تنظمان ورشة عمل لمراجعة تقدم مشروع آلية الاستجابة المترابطة
0L9A8777 scaled الإدارة المحلية وUNOPS تنظمان ورشة عمل لمراجعة تقدم مشروع آلية الاستجابة المترابطة
2L7A1948 scaled الإدارة المحلية وUNOPS تنظمان ورشة عمل لمراجعة تقدم مشروع آلية الاستجابة المترابطة
2L7A1961 scaled الإدارة المحلية وUNOPS تنظمان ورشة عمل لمراجعة تقدم مشروع آلية الاستجابة المترابطة
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