الأمن الداخلي في دمشق يلقي القبض على أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في حي دمر

photo 2025 12 17 18 46 59 الأمن الداخلي في دمشق يلقي القبض على أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في حي دمر

دمشق-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة دمشق القبض على أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت وكراً تابعاً للتنظيم في حي دمر بمدينة دمشق.

photo 2025 12 17 18 47 27 الأمن الداخلي في دمشق يلقي القبض على أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في حي دمر

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة في تصريح نشرته قناة وزارة الداخلية على التلغرام: نفّذت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية دقيقة استهدفت وكراً تابعاً لتنظيم داعش الإرهابي في حي دمر بمدينة دمشق، استناداً إلى معلومات استخباراتية موثوقة ومعطيات ميدانية دقيقة.

وأضاف العميد عاتكة: إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد العناصر المرتبطة بالتنظيم الإرهابي في الموقع، وضبط عبوات ناسفة معدّة للاستخدام، إضافةً إلى أسلحة متنوعة وذخائر، وطائرات مسيّرة انتحارية، ومواد متفجرة تُستخدم في تجهيز تلك الطائرات لأغراض تفجيرية.

photo 2025 12 17 18 47 40 الأمن الداخلي في دمشق يلقي القبض على أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في حي دمر

وتابع العميد عاتكة: إنه تمت مصادرة المضبوطات وأُحيل المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأوضح العميد عاتكة أن هذه العملية تؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع التهديدات الإرهابية وحماية أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

photo 2025 12 17 18 47 22 الأمن الداخلي في دمشق يلقي القبض على أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في حي دمر
photo 2025 12 17 18 47 20 الأمن الداخلي في دمشق يلقي القبض على أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في حي دمر
photo 2025 12 17 18 47 28 الأمن الداخلي في دمشق يلقي القبض على أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في حي دمر
photo 2025 12 17 18 47 30 الأمن الداخلي في دمشق يلقي القبض على أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في حي دمر
تزايد ملحوظ في عدد الوفود السياحية الزائرة للمدينة الأثرية في بصرى الشام
تفكيك ألغام أرضية قرب مدينة إزرع شمال درعا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة رويحينة بريف القنيطرة
محافظ حلب يبحث مع سفيرة سويسرا في لبنان المكلفة بشؤون سوريا سُبل تعزيز التعاون
وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع وفد أوروبي آليات التعاقد ودعم برامج حماية الأطفال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك