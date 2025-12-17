الأمن الداخلي في دمشق يلقي القبض على أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في حي دمر

دمشق-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة دمشق القبض على أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت وكراً تابعاً للتنظيم في حي دمر بمدينة دمشق.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة في تصريح نشرته قناة وزارة الداخلية على التلغرام: نفّذت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية دقيقة استهدفت وكراً تابعاً لتنظيم داعش الإرهابي في حي دمر بمدينة دمشق، استناداً إلى معلومات استخباراتية موثوقة ومعطيات ميدانية دقيقة.

وأضاف العميد عاتكة: إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد العناصر المرتبطة بالتنظيم الإرهابي في الموقع، وضبط عبوات ناسفة معدّة للاستخدام، إضافةً إلى أسلحة متنوعة وذخائر، وطائرات مسيّرة انتحارية، ومواد متفجرة تُستخدم في تجهيز تلك الطائرات لأغراض تفجيرية.

وتابع العميد عاتكة: إنه تمت مصادرة المضبوطات وأُحيل المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأوضح العميد عاتكة أن هذه العملية تؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع التهديدات الإرهابية وحماية أمن واستقرار الوطن والمواطنين.