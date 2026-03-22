فرق الدفاع المدني السوري تواصل استجابتها لآثار المنخفضات الجوية

دمشق-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها الميدانية لآثار المنخفضات الجوية المتتابعة التي تشهدها سوريا، والمترافقة بأمطار غزيرة في مختلف المناطق، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن الفرق نفذت يوم أمس السبت، 50 عملاً ميدانياً شمل فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار في المخيمات والطرقات، وسحب المياه من عدد من المنازل والمرافق العامة، إضافة إلى الاستجابة لبلاغين عن انهيارات جزئية في منزلين بدمشق القديمة دون تسجيل أضرار بشرية.

كما عملت الفرق على سحب سيارات عالقة في الوحل، وفتح طرقات أُغلقت بفعل السيول، وتنظيف عبارات تصريف المياه، إلى جانب تنفيذ إجراءات استباقية في عدد من الأنهار ومجاري السيول للحد من مخاطر الفيضانات.

وبهذا الشأن، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عبر منصة “X”، أن فرق الدفاع المدني السوري تواصل استجابتها في مختلف المحافظات مع استمرار المنخفضات الجوية، من تصريف المياه وفتح الطرق وسحب السيارات العالقة، إضافة إلى المتابعة الميدانية لسبخات تجمّع مياه الأمطار في ريفي إدلب الشرقي وحلب الجنوبي، ولا سيما بعد حدوث انجراف في أحد السواتر الترابية في منطقة جزرايا بريف حلب الجنوبي، ما استدعى تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارات الدفاع والطاقة والزراعة ومحافظتي حلب وإدلب لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.

وتتأثر سوريا حالياً بمنخفض جوي مترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية، أدت إلى تشكل سيول وتجمعات مائية واسعة، وارتفاع منسوب المياه في الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.