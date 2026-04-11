جولة ميدانية للاطلاع على جاهزية مركز حبوب محردة بريف حماة

حماة-سانا

تفقد معاون وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن، اليوم السبت، مركز الحبوب بمدينة محردة في ريف حماة الشمالي، بهدف الاطلاع على جاهزيته لاستقبال محصول القمح من الفلاحين.

وأوضح الحسن في تصريح لـ سانا، أن الجولة تأتي ضمن استعدادات الوزارة لاستلام محصول القمح من الفلاحين هذا الموسم الذي يتوقع أن يكون جيداً على مستوى القطر، مبيناً أن الجولة تهدف إلى التأكد من مدى جاهزية المركز قبل فترة كافية من موعد الاستلام الذي سيحدد لاحقاً.

ولفت الحسن إلى أنه تم توجيه رئيس مركز حبوب حماة بإضافة بعض التعديلات الضرورية على مركز حبوب محردة لزيادة الاستيعاب اليومية له، بما يضمن استلام كل الكميات المتوقع توريدها للمركز من قبل الفلاحين بالمنطقة.

وكان معاون وزير الاقتصاد والصناعة عقد اجتماعاً مع رئيس وعناصر شعبة الرقابة الداخلية وحماية المستهلك في مدينة محردة، وزودهم بالتوجيهات اللازمة لرفع مستوى أداء عمل الدوريات التموينية في المنطقة، بما يسهم في حماية المستهلكين وضبط المخالفات.

من جهته قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة حازم سرماني لـ سانا، إن اللقاء ناقش خطة العمل الجديدة التي تركز على النزاهة والشفافية، إضافة إلى بحث سبل الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه العمل الرقابي، وأكد أن مراقب التموين ملتزم بخدمة مصالح المستهلكين ومنع التجاوزات والمخالفات من قبل البائعين والمنتجين.

وتعد حماة من المحافظات المنتجة لمحصول القمح في القطر، وخاصة في منطقة الغاب، وتعمل المؤسسة السورية للحبوب على استلام الأقماح في عدة مراكز بريف حماة، أبرزها مركز حبوب محردة.