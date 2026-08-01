وفاة 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين بحوادث سير ‏خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا‎

محافظات-سانا

توفي أربعة أشخاص وأصيب 25 آخرون، جراء ‏حوادث سير، وقعت في عموم سوريا خلال الساعات ‏الـ 24 الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم ‏السبت، بوقوع 21 حادث سير أسفرت عن 4 وفيات، ‏وإصابة 25 شخصاً، وقدمت فرقه الإسعافات ‏الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج ‏اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها‎.‎

واستجابت فرق الدفاع المدني لـ 122حريقاً ‏تنوعت بين حرائق في المنازل، والمحال التجارية، ‏والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك ‏الكهربائية، وعملت الفرق على إخماد هذه الحرائق ‏وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي إصاباتبين ‏المدنيين، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر ‏المادية‎.‎

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‌‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي ‏أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل ‏الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب ‏اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، ‏والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وكان توفي شخص وأصيب 17 آخرون أمس الأول، ‏جراء ‏وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق ‏الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎