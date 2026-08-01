وفاة 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين بحوادث سير ‏خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا‎

محافظات-سانا
توفي أربعة أشخاص وأصيب 25 آخرون، جراء حوادث سير، وقعت في عموم سوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، بوقوع 21 حادث سير أسفرت عن 4 وفيات، وإصابة 25 شخصاً، وقدمت فرقه الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
واستجابت فرق الدفاع المدني لـ 122حريقاً تنوعت بين حرائق في المنازل، والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، وعملت الفرق على إخماد هذه الحرائق وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي إصاباتبين المدنيين، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان توفي شخص وأصيب 17 آخرون أمس الأول، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.