محافظة ريف دمشق توضح طبيعة الأعمال الجارية في آبار مؤسسة المياه ببلدة عين منين

ريف دمشق-سانا

أكدت محافظة ريف دمشق أن الأعمال الجارية في بلدة عين منين بمنطقة التل، تنفذ من قبل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل تعزيل وتنظيف البئر رقم (14) التابع لمشروع مياه بعرجل، بهدف تعزيز التغذية المائية لمنطقة التل.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الجمعة، أنها عقدت عدة اجتماعات مع مجلس البلدة وممثلين عن الأهالي جرى خلالها الاستماع إلى مطالبهم واعتراضاتهم، ومناقشتها مع الجهات المختصة، قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال ضمن الخطة الخدمية.

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص عمدوا إلى عرقلة العمل وتخريب آليات الحفر والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، ما استدعى تدخلها وتوقيف عدد من المعتدين والمحرضين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكدت المحافظة أن حق الاعتراض والتعبير عن الرأي مصان عبر القنوات القانونية والرسمية، لكنها لن تتهاون مع أي اعتداء على مؤسسات الدولة أو العاملين فيها أو تعطيل الخدمات العامة، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

بدورها، أكدت مديرية إعلام ريف دمشق أن الآلية التي عملت اليوم الجمعة في بلدة عين منين كانت تقوم بصيانة الآبار التابعة لمؤسسة المياه، خلافاً لما تم تداوله حول حفر آبار جديدة ضمن أراضٍ خاصة.

وأشارت المديرية في بيان إلى أن المؤسسة سبق أن عقدت اجتماعات مع الأهالي لشرح طبيعة الأعمال وأن ملف المياه من اختصاصها الكامل.

ولفتت المديرية إلى أن البلدة شهدت توتراً محلياً تمثل بتخريب الآلية والاعتداء على الكادر العامل وقطع طرقات وإشعال إطارات، ما استدعى تدخل فرق الإطفاء والإسعاف التي تعرضت بعض آلياتها لاعتداءات أثناء محاولة الوصول إلى الموقع.

وبيّنت أن قوى الأمن الداخلي تتواجد في البلدة وتعمل على ضبط الوضع، حيث تم تسجيل إصابات طفيفة ناتجة عن التدافع فقط.

وأوضحت مديرية إعلام ريف دمشق أن التوتر انتهى في البلدة مع انتشار الأمن الداخلي وتوجه وفود صلح وتهدئة إلى المنطقة.