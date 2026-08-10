بحث جاهزية الأبنية المدرسية في الحسكة استعداداً للعام الدراسي الجديد

الحسكة-سانا‏

بحث مدير إدارة أبنية التعليم في وزارة التربية والتعليم محمد حنون مع مدير التربية والتعليم في الحسكة الدكتور عدنان ‏البري، ومهندسي أبنية التعليم في المجمعات التربوية، واقع الأبنية المدرسية في المحافظة ومدى جاهزيتها لاستقبال العام ‏الدراسي 2026-2027.

وذكرت وزارة التربية والتعليم على قناتها في تلغرام، أن الاجتماع تناول خطط أعمال الصيانة والترميم والتجهيز، وحصر ‏الاحتياجات والأعطال الفنية وتحديد الأولويات، بما يضمن تسريع معالجة النواقص وتأمين المستلزمات الأساسية، بهدف ‏توفير بيئة مدرسية آمنة ومناسبة للطلاب والكوادر التعليمية والإدارية‎.‎

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية المستمرة بين إدارة أبنية التعليم ومديرية التربية والمجمعات ‏التربوية، لضمان معالجة أي ملاحظات فنية ورفع مستوى جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي‎.‎

يذكر أن وزارة التربية والتعليم حددت يوم الأحد الموافق 6/9/2026 موعداً لبدء الدوام الرسمي للعام الدراسي 2026–‌‏2027 في جميع المدارس الحكومية والخاصة وما في حكمها‎.‎