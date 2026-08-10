بحث جاهزية الأبنية المدرسية في الحسكة استعداداً للعام الدراسي الجديد

الحسكة-سانا
بحث مدير إدارة أبنية التعليم في وزارة التربية والتعليم محمد حنون مع مدير التربية والتعليم في الحسكة الدكتور عدنان البري، ومهندسي أبنية التعليم في المجمعات التربوية، واقع الأبنية المدرسية في المحافظة ومدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي 2026-2027.
وذكرت وزارة التربية والتعليم على قناتها في تلغرام، أن الاجتماع تناول خطط أعمال الصيانة والترميم والتجهيز، وحصر الاحتياجات والأعطال الفنية وتحديد الأولويات، بما يضمن تسريع معالجة النواقص وتأمين المستلزمات الأساسية، بهدف توفير بيئة مدرسية آمنة ومناسبة للطلاب والكوادر التعليمية والإدارية.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية المستمرة بين إدارة أبنية التعليم ومديرية التربية والمجمعات التربوية، لضمان معالجة أي ملاحظات فنية ورفع مستوى جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم حددت يوم الأحد الموافق 6/9/2026 موعداً لبدء الدوام الرسمي للعام الدراسي 2026–2027 في جميع المدارس الحكومية والخاصة وما في حكمها.