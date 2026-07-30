فرق الدفاع المدني تواصل إخماد حريق كبير في معمل تصنيع البطاطا على طريق منبج – جرابلس بحلب

حلب-سانا
تواصل فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب، اليوم الخميس، جهودها المكثفة لإخماد حريق كبير اندلع في معمل لتصنيع البطاطا على طريق منبج – جرابلس شرقي المحافظة.
وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام أن ثلاثة فرق إطفاء استجابت لموقع الحادث، وعملت على محاصرة النيران والسيطرة عليها، وسط وجود كميات كبيرة من مواد سريعة الاشتعال، ولا سيما الكرتون المستخدم في عمليات التعبئة والتغليف داخل المعمل.
وبيّن أن الفرق بذلت جهوداً حثيثة لمنع امتداد الحريق إلى الأقسام والمنشآت المجاورة، مع تنفيذ عمليات التبريد المستمرة للتأكد من إخماد كل بؤر النيران بشكل كامل.
وأكد الدفاع المدني استمرار متابعة الوضع عن كثب، والجهود المبذولة لتحقيق السيطرة التامة على الحريق ومنع أي أضرار إضافية.
وتأتي هذه الجهود ضمن إجراءات السلامة والوقاية التي تعتمدها مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث لحماية المنشآت والممتلكات ومنع وقوع خسائر إضافية.