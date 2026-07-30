فرق الدفاع المدني تواصل إخماد حريق كبير في معمل تصنيع البطاطا على طريق منبج – جرابلس بحلب

حلب-سانا‏

تواصل فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب، اليوم الخميس، ‏جهودها المكثفة لإخماد حريق كبير اندلع في معمل لتصنيع البطاطا على طريق منبج – جرابلس شرقي ‏المحافظة.‏

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام أن ثلاثة فرق إطفاء استجابت لموقع الحادث، وعملت على ‏محاصرة النيران والسيطرة عليها، وسط وجود كميات كبيرة من مواد سريعة الاشتعال، ولا سيما الكرتون ‏المستخدم في عمليات التعبئة والتغليف داخل المعمل.

وبيّن أن الفرق بذلت جهوداً حثيثة لمنع امتداد الحريق إلى الأقسام والمنشآت المجاورة، مع تنفيذ عمليات ‏التبريد المستمرة للتأكد من إخماد كل بؤر النيران بشكل كامل.‏

وأكد الدفاع المدني استمرار متابعة الوضع عن كثب، والجهود المبذولة لتحقيق السيطرة التامة على الحريق ‏ومنع أي أضرار إضافية.‏

وتأتي هذه الجهود ضمن إجراءات السلامة والوقاية التي تعتمدها مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث لحماية ‏المنشآت والممتلكات ومنع وقوع خسائر إضافية.‏