افتتاح حديقة العروبة باللاذقية بعد إعادة تأهيلها لاستقبال الزائرين وإقامة الفعاليات

اللاذقية-سانا

افتُتحت مساء اليوم الخميس حديقة العروبة باللاذقية بعد إعادة تأهيلها وترميمها ضمن مشروع “جسور”، بحضور فعاليات أهلية ومجتمعية وممثلين عن الجهات الداعمة والمنفذة.

ويأتي المشروع ضمن برنامج “تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة – جسور”، الممول من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والدنمارك، في إطار مبادرة السلام في سوريا التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتضمن الافتتاح إطلاق فعاليات مهرجان “منارات… لتصل الحكاية” الذي يستمر يومي الجمعة والسبت ويشمل أنشطة ثقافية وفنية وتراثية بمشاركة جهات أهلية ونشطاء من المجتمع المدني، بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي وإحياء الفضاءات العامة في المدينة.

وبيّن مدير الإدارة المحلية والبيئة باللاذقية علي عاصي في تصريح لـ مراسل سانا، أن أعمال إعادة التأهيل والترميم للحديقة التي تمت بالتنسيق ما بين مجلس المدينة وجمعية شراع الخير شملت جميع البنى التحتية من أعمال إنارة كاملة للحديقة وتعشيبها وإعادة تأهيل المسرح والمركز الثقافي وتشغيل النوافير، معرباً عن أمله في تعميم هذا المشروع على كل الحدائق بالمدينة في سبيل النهوض بالمحافظة ككل.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار أحد القائمين على مشروع “جسور” منذر سلال، في تصريح مماثل، أن هذا العمل يأتي ضمن برنامج واسع تم اطلاقه في 7 محافظات ومنها اللاذقية بالشراكة مع الجهات والمنظمات المعنية بتلك المحافظات، مبيناً أن عملية التأهيل لحديقة العروبة شملت افتتاح مكتبة وقاعة مطالعة وصالة لعقد الحوارات، فضلاً عن جعل المدينة مكاناً يستمتع به الأطفال مع قدوم فصل الصيف.

بدوره لفت رئيس جمعية شراع الخير براء علاف إلى أن اللاذقية بحاجة ماسة إلى ملتقيات ثقافية في حدائق عامة مصحوبة بمرافق عامة تلبي كل احتياجات الأسرة من توفر أماكن للأطفال وأخرى للمثقفين وللراغبين في أي عمل أو نشاط مسرحي، ما يجعل الحديقة مكاناً جامعاً لجميع الفعاليات والنشاطات في ظل توفر بنى تحتية جيدة.



وأشار الزائر مهدي جطل إلى أهمية عملية الترميم، لما لحديقة العروبة من أثر بالغ لدى أبناء المحافظة، معرباً عن أمله في ديمومة الفعاليات التي تقام بالحديقة.

يشار إلى أن إعادة تأهيل المرافق العامة يبرز أهمية هذه الخطوة في تعزيز الحياة المجتمعية ودعم المبادرات الثقافية والشبابية وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية.