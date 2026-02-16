إطلاق العمل بجهاز التصوير المقطعي المحوسب “سيمنز” في مستشفى إدلب الجامعي

إدلب-سانا

نظّمت إدارة مستشفى إدلب الجامعي اليوم الإثنين، فعالية احتفالية بمناسبة افتتاح وتشغيل جهاز التصوير المقطعي المحوسب “سيمنز” (CT SCAN) ذي 128 شريحة في مستشفى إدلب الجامعي، المقدم من هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك على مدرج مستشفى إدلب الجامعي.

وأوضح مدير إدارة التطبيقات الإشعاعية الطبية في هيئة الطاقة الذرية السورية أحمد الخضر في تصريح لمراسل سانا، أن الجهاز من شأنه تعزيز قدرات القطاع الصحي، ورفع سوية الخدمات التشخيصية للمرضى في المحافظة، مؤكداً سعي الهيئة المتواصل لرفع سوية الخدمات المقدمة، من خلال تقديم خدمات لاحقة للجهاز من ضبط للجودة والمعايرة.

بدوره بيّن رئيس قسم الأشعة في مستشفى إدلب الجامعي وائل المحمود، أن الجهاز يعد من الأجهزة المتطورة التي تُعنى بتشخيص الحالات بشكل دقيق جداً، فضلاً عن سرعته بالتصوير، ما ينعكس إيجابياً في تقليل تعرّض المرضى للأشعة، إضافة لدوره بدعم الإجراءات والتداخلات الشعاعية الطبية الموجهة بالطبقي.

وأشار إلى أن الخدمة المقدمة للمرضى عن طريق الجهاز ستكون على مدار الدقيقة، وهو يقدم أكثر من مئة حالة تصوير على مدار الساعة، ما يسهم بإحداث نقلة نوعية في مسار سرعة ودقة التشخيص والعلاج وإنجاز الفحوص.

يأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية هيئة الطاقة الذرية السورية لدعم القطاع الصحي في سوريا، كأحد أبرز أنشطتها في برامج الصحة، والتي تهدف لتطوير البنية التحتية التشخيصية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

