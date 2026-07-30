وزير الزراعة يؤكد من حلب تأمين البذار المحسنة قبل الموسم المقبل

حلب-سانا
أكد وزير الزراعة باسل السويدان أهمية الارتقاء بأصناف البذار وتحسين نقاوتها وجودتها، وتأمين الكميات المطلوبة منها في الوقت المناسب، قبل انطلاق الموسم الزراعي المقبل.
وشدد الوزير السويدان، خلال جولة تفقدية على مقر المؤسسة العامة لإكثار البذار وفرعها في حلب، على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية ورفع كفاءة الأداء في مختلف مراحل الإنتاج والإعداد، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وذكرت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الجولة هدفت إلى متابعة سير العمل والاطلاع على جاهزية المؤسسة لتنفيذ خططها المتعلقة بتأمين البذار للموسم الزراعي المقبل.
متابعة عمليات استلام القمح
واطلع الوزير على آلية استلام محصول القمح من المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة، والإجراءات المتبعة لضمان انسيابية العملية، والكميات المسلمة حتى تاريخه، إضافة إلى الخطط الموضوعة لاستكمال الاستلام وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما تفقد مخابر زراعة الأنسجة والاختبارات الفيروسية والتقانات الحيوية، وغرف نمو شتول البطاطا المنتجة في البيوت الزجاجية التابعة للمؤسسة.
واستمع الوزير السويدان إلى شرح حول دور الفحوص المخبرية في ضمان استلام وإنتاج بذار خالية من الأمراض، وتتمتع بمواصفات فنية وإنتاجية عالية.
وتأتي الجولة في إطار متابعة واقع المؤسسات التابعة للوزارة والوقوف على احتياجاتها، ورفع جاهزيتها لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها البذار المحسنة، بما يدعم استقرار العملية الزراعية ويخدم المزارعين في مختلف المحافظات.