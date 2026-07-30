وزير الزراعة يؤكد من حلب تأمين البذار المحسنة قبل الموسم المقبل

حلب-سانا ‏

أكد وزير الزراعة باسل السويدان أهمية الارتقاء بأصناف البذار وتحسين نقاوتها ‏وجودتها، وتأمين الكميات المطلوبة منها في الوقت المناسب، قبل انطلاق الموسم الزراعي ‏المقبل.‏

وشدد الوزير السويدان، خلال جولة تفقدية على مقر المؤسسة العامة لإكثار البذار ‏وفرعها في حلب، على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية ورفع كفاءة الأداء في مختلف ‏مراحل الإنتاج والإعداد، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في دعم القطاع الزراعي ‏وتعزيز الأمن الغذائي.‏

وذكرت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الجولة هدفت إلى متابعة سير ‏العمل والاطلاع على جاهزية المؤسسة لتنفيذ خططها المتعلقة بتأمين البذار للموسم ‏الزراعي المقبل.‏

متابعة عمليات استلام القمح

واطلع الوزير على آلية استلام محصول القمح من المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة، ‏والإجراءات المتبعة لضمان انسيابية العملية، والكميات المسلمة حتى تاريخه، إضافة إلى ‏الخطط الموضوعة لاستكمال الاستلام وفق الجداول الزمنية المحددة.‏

كما تفقد مخابر زراعة الأنسجة والاختبارات الفيروسية والتقانات الحيوية، وغرف نمو ‏شتول البطاطا المنتجة في البيوت الزجاجية التابعة للمؤسسة.‏

واستمع الوزير السويدان إلى شرح حول دور الفحوص المخبرية في ضمان استلام ‏وإنتاج بذار خالية من الأمراض، وتتمتع بمواصفات فنية وإنتاجية عالية.‏

وتأتي الجولة في إطار متابعة واقع المؤسسات التابعة للوزارة والوقوف على احتياجاتها، ‏ورفع جاهزيتها لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها البذار المحسنة، بما ‏يدعم استقرار العملية الزراعية ويخدم المزارعين في مختلف المحافظات.‏