التخطيط والإحصاء تبحث مع الاتحاد الأوروبي و«سيغما» دعم الإصلاح الإداري

دمشق-سانا ‏

بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم مع فريق البعثة المشتركة للاتحاد الأوروبي ومبادرة سيغما (‏SIGMA‏)، سبل دعم ‏إصلاح الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة الاقتصادية والإدارة المالية العامة، ومجالات التعاون المرتبطة بعمل الهيئة.‏

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن سليم قدم عرضاً حول واقع منظومة التخطيط والإحصاء، والأعمال التي ‏أنجزتها الهيئة منذ صدور المرسوم رقم 18 لعام 2025، إضافة إلى التحديات التي تواجه عملها وأولويات المسارات الإصلاحية في ‏هذا المجال.‏

وأشار سليم إلى التعاون التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية، ولا سيما وزارة الخارجية والمغتربين، من خلال ربط العمل التخطيطي ‏ومخرجاته بأولويات التعافي التي أطلقتها الوزارة، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذها عبر استكمال قواعد البيانات لدى الجهات العامة ‏لوضع استراتيجيات الوزارات مع التركيز على التكامل بين أدوار التخطيط ‏على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.‏

من جانبه، أعرب رئيس فريق البعثة المشتركة عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم التقني لهيئة التخطيط والإحصاء، بما يسهم ‏في عودة سوريا إلى مبادرة «ميدستات»، إضافة إلى الاستفادة من خدمات مركز المساعدة الفنية ‏TA Hub‏ المزمع إطلاقه قريباً.‏

وأوضح أن مجالات التعاون المقترحة تشمل إصلاح الإدارة العامة والحوكمة، وتنسيق السياسات، وتطوير الخدمة العامة والموارد ‏البشرية، وتعزيز التنظيم والمساءلة والرقابة، وتقديم الخدمات والتحول الرقمي.‏

كما تتضمن مجالات التعاون الإدارة المالية العامة والمشتريات والتدقيق الخارجي، ومراجعة التشريعات والسياسات، وتطوير أدلة ‏ومنهجيات العمل.‏

حضر الاجتماع معنيون في هيئة التخطيط والإحصاء، وممثلون عن إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.‏

وتعد مبادرة «سيغما» برنامجاً مشتركاً بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ‏OECD‏ والاتحاد الأوروبي، يقدم الدعم الاستشاري ‏والفني لتخطيط وتنفيذ إصلاحات الإدارة العامة، ولا سيما في مجالات الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية والحوكمة والإدارة المالية ‏العامة.‏