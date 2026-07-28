التخطيط والإحصاء تبحث مع الاتحاد الأوروبي و«سيغما» دعم الإصلاح الإداري

دمشق-سانا
بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم مع فريق البعثة المشتركة للاتحاد الأوروبي ومبادرة سيغما (SIGMA)، سبل دعم إصلاح الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة الاقتصادية والإدارة المالية العامة، ومجالات التعاون المرتبطة بعمل الهيئة.
وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن سليم قدم عرضاً حول واقع منظومة التخطيط والإحصاء، والأعمال التي أنجزتها الهيئة منذ صدور المرسوم رقم 18 لعام 2025، إضافة إلى التحديات التي تواجه عملها وأولويات المسارات الإصلاحية في هذا المجال.
وأشار سليم إلى التعاون التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية، ولا سيما وزارة الخارجية والمغتربين، من خلال ربط العمل التخطيطي ومخرجاته بأولويات التعافي التي أطلقتها الوزارة، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذها عبر استكمال قواعد البيانات لدى الجهات العامة لوضع استراتيجيات الوزارات مع التركيز على التكامل بين أدوار التخطيط على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.
من جانبه، أعرب رئيس فريق البعثة المشتركة عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم التقني لهيئة التخطيط والإحصاء، بما يسهم في عودة سوريا إلى مبادرة «ميدستات»، إضافة إلى الاستفادة من خدمات مركز المساعدة الفنية TA Hub المزمع إطلاقه قريباً.
وأوضح أن مجالات التعاون المقترحة تشمل إصلاح الإدارة العامة والحوكمة، وتنسيق السياسات، وتطوير الخدمة العامة والموارد البشرية، وتعزيز التنظيم والمساءلة والرقابة، وتقديم الخدمات والتحول الرقمي.
كما تتضمن مجالات التعاون الإدارة المالية العامة والمشتريات والتدقيق الخارجي، ومراجعة التشريعات والسياسات، وتطوير أدلة ومنهجيات العمل.
حضر الاجتماع معنيون في هيئة التخطيط والإحصاء، وممثلون عن إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
وتعد مبادرة «سيغما» برنامجاً مشتركاً بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الأوروبي، يقدم الدعم الاستشاري والفني لتخطيط وتنفيذ إصلاحات الإدارة العامة، ولا سيما في مجالات الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية والحوكمة والإدارة المالية العامة.