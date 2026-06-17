وزارة النقل تبحث مع وفد البنك الدولي في عمّان تطوير قطاع السكك الحديدية والربط الإقليمي

دمشق-سانا

أكد وزير النقل يعرب بدر أهمية تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجال تطوير قطاع السكك الحديدية، وإعادة تأهيل البنية التحتية للنقل، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، ويسهم في رفع كفاءة منظومة النقل ودعم النشاط الاقتصادي.

وأشار بدر خلال كلمة له اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي في ختام اجتماع الوفد السوري مع فريق البنك الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، والذي استمر ثلاثة أيام، إلى أهمية دعم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في مسار المفاوضات الجارية مع شركة CMA-CGM الفرنسية.

وأوضح بدر أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الجوانب الفنية والاستشارية للمفاوضات الجارية، والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في مجال نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية إلى المرافئ الجافة في حلب وحمص ودمشق، مبيناً أن تطوير خدمات نقل الحاويات عبر السكك الحديدية يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل، وسلاسل الإمدادات والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.

وشدد وزير النقل على مواصلة التنسيق والتعاون مع البنك الدولي لدعم خطط إعادة تأهيل وتطوير قطاع النقل في سوريا، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، ويعزز كفاءة البنية التحتية، ويرفع مستوى الربط اللوجستي الإقليمي، ويمكن قطاع السكك الحديدية من أداء دوره التنموي والاقتصادي.

وعقد وفد من وزارة النقل برئاسة معاون الوزير محمد رحال، سلسلة من اللقاءات الفنية ما بين الـ 15 و الـ 17 من حزيران الجاري، مع فريق البنك الدولي في العاصمة عمّان، لبحث أولويات دعم قطاع النقل في سوريا، ولا سيما مشاريع إعادة تأهيل وتطوير السكك الحديدية والبنية التحتية المرتبطة بها.

وكان وزير النقل أكد في تصريحات سابقة أن الوزارة تعمل على إعادة تفعيل شبكات النقل ‏البرية والسككية، بالتعاون مع دول الجوار، بما يعزز حركة التجارة، ويخفض تكاليف النقل، ‏ويعيد وصل الأسواق الإقليمية عبر الأراضي السورية، وخاصة أن موقع سوريا الجغرافي ‏يمنحها أهمية استراتيجية، باعتبارها جسراً برياً يربط بين أوروبا والخليج العربي.‏