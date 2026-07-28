الوزيرة قبوات تبحث مع مطران الأرمن الأرثوذكس ‏لأبرشية حلب تعزيز الشراكة المجتمعية

دمشق-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات مع مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب وتوابعها ماكار أشكاريان سبل تعزيز الشراكة المجتمعية، والتعاون مع المجتمع المدني والروحي، وترسيخ السلم الأهلي.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم الإثنين الجهود المبذولة لتحديث القانون الناظم لعمل المنظمات غير الحكومية وتطبيق التحول الرقمي في قطاع العمل لتحسين جودة الخدمات، والتأكيد على الدور المحوري للمجتمع المدني في دعم التنمية.
كما بحث الجانبان أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع مع التأكيد على الحاجة الماسة لترميم وتأهيل دور رعاية المسنين والأطفال وذوي الإعاقة بهدف توفير بيئة آمنة ومناسبة لهم.
وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته حيث أجرت العديد من ورشات العمل واللقاءات على مستوى المحافظات شارك فيها ممثلون عن المنظمات غير الحكومية واستمعت إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم للاستفادة منها في إعداد مشروع القانون الجديد.