الوزيرة قبوات تبحث مع مطران الأرمن الأرثوذكس ‏لأبرشية حلب تعزيز الشراكة المجتمعية

دمشق-سانا‏

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند ‏قبوات مع مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب ‏وتوابعها ماكار أشكاريان سبل تعزيز الشراكة ‏المجتمعية، والتعاون مع المجتمع المدني والروحي، ‏وترسيخ السلم الأهلي‎.‎

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم الإثنين ‏الجهود المبذولة لتحديث القانون الناظم لعمل المنظمات ‏غير الحكومية وتطبيق التحول الرقمي في قطاع العمل ‏لتحسين جودة الخدمات، والتأكيد على الدور المحوري ‏للمجتمع المدني في دعم التنمية‎.‎

كما بحث الجانبان أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ‏وتمكينهم ودمجهم في المجتمع مع التأكيد على الحاجة ‏الماسة لترميم وتأهيل دور رعاية المسنين والأطفال ‏وذوي الإعاقة بهدف توفير بيئة آمنة ومناسبة لهم‎.‎

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وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تطوير ‏قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام ‌‏1958 وتعديلاته حيث أجرت العديد من ورشات العمل ‏واللقاءات على مستوى المحافظات شارك فيها ممثلون ‏عن المنظمات غير الحكومية واستمعت إلى ملاحظاتهم ‏ومقترحاتهم للاستفادة منها في إعداد مشروع القانون ‏الجديد‎.‎