أكثر من 23 ألف حاج يغادرون إلى الأراضي ‏المقدسة عبر مطاري دمشق وحلب

دمشق-سانا
أعلن رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري مصطفى خير الله، أن عدد حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مطاري دمشق وحلب الدوليين إلى الأراضي المقدسة، بلغ 23 ألفاً و208 حجاج، وذلك خلال الفترة الممتدة من الـ 9 حتى الـ 23 من أيار 2026، عبر 120 رحلة جوية.
وأوضح خير الله في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الهيئة حرصت منذ اليوم الأول على تقديم جميع الإمكانيات، والتسهيلات والخدمات اللازمة لضيوف الرحمن المغادرين عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين، بما يضمن انسيابية الإجراءات، ويوفر لهم رحلة مريحة وآمنة.
وبيّن خير الله أن عدد الحجاج المغادرين عبر مطار دمشق الدولي بلغ 13 ألفاً و226 حاجاً، عبر 70 رحلة جوية، فيما بلغ عدد الحجاج المغادرين عبر مطار حلب الدولي 9 آلاف و982 حاجاً، عبر 50 رحلة جوية.
وأشار خير الله إلى التنسيق المتواصل والجهود المشتركة التي بذلها جميع العاملين والكوادر المعنية، حيث عملوا بروح المسؤولية لخدمة الحجاج، وتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه.
وأكد خير الله أن عمليات السفر جرت بسلاسة عالية، من دون تسجيل أي مشكلات أو معوقات تُذكر خلال مغادرة الحجاج، ما يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق والجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق العاملة في مختلف المواقع، لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
يذكر أن العدد الإجمالي للحجاج السوريين الذين تم تفويجهم لهذا الموسم بلغ 24 ألفاً و500 حاج وحاجّة، وذلك عبر عدة مطارات، منها مطارا دمشق وحلب الدوليان، بعد أن تمت زيادة الحصة المخصصة لسوريا بمقدار ألفي تأشيرة حج إضافية.