أكثر من 23 ألف حاج يغادرون إلى الأراضي ‏المقدسة عبر مطاري دمشق وحلب

دمشق-سانا

أعلن رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي ‏السوري مصطفى خير الله، أن عدد حجاج بيت الله الحرام المغادرين من ‏مطاري دمشق وحلب الدوليين إلى الأراضي المقدسة، بلغ 23 ألفاً و208 ‏حجاج، وذلك خلال الفترة الممتدة من الـ 9 حتى الـ 23 من أيار 2026، عبر 120 ‏رحلة جوية.‏

وأوضح خير الله في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الهيئة حرصت منذ ‏اليوم الأول على تقديم جميع الإمكانيات، والتسهيلات والخدمات اللازمة ‏لضيوف الرحمن المغادرين عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين، بما يضمن ‏انسيابية الإجراءات، ويوفر لهم رحلة مريحة وآمنة.‏

وبيّن خير الله أن عدد الحجاج المغادرين عبر مطار دمشق الدولي بلغ 13 ‌‏ألفاً و226 حاجاً، عبر 70 رحلة جوية، فيما بلغ عدد الحجاج المغادرين عبر ‌‏مطار حلب الدولي 9 آلاف و982 حاجاً، عبر 50 رحلة جوية.‏

وأشار خير الله إلى التنسيق المتواصل والجهود المشتركة التي بذلها جميع ‏العاملين والكوادر المعنية، حيث عملوا بروح المسؤولية لخدمة الحجاج، وتلبية ‏احتياجاتهم على أكمل وجه.‏

وأكد خير الله أن عمليات السفر جرت بسلاسة عالية، من دون تسجيل أي ‏مشكلات أو معوقات تُذكر خلال مغادرة الحجاج، ما يعكس مستوى الجاهزية ‏والتنسيق والجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق العاملة في مختلف المواقع، ‏لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.‏

يذكر أن العدد الإجمالي للحجاج السوريين الذين تم تفويجهم لهذا الموسم بلغ ‌‏‌‏24 ألفاً و500 حاج وحاجّة، وذلك عبر عدة مطارات، منها مطارا دمشق ‏وحلب الدوليان، بعد أن تمت زيادة الحصة المخصصة لسوريا بمقدار ألفي ‌‏تأشيرة حج إضافية.‏