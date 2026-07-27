التربية تفتح باب التقدم لشغل وظائف في مديرية الشؤون القانونية بالإدارة المركزية والمحافظات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، فتح باب استقبال طلبات العاملين من داخل الملاك حصراً لشغل عدد من المناصب في مديرية الشؤون القانونية بالإدارة المركزية ومديريات التربية والتعليم في المحافظات.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن التقديم يقتصر على العاملين من داخل الملاك، وضمن الاختصاصات المذكورة في بطاقة الوصف الوظيفي، مبينة أن مركز العمل في الإدارة المركزية يشمل:

رئيس دائرة الدراسات القانونية.

رئيس دائرة العقود.

رئيس دائرة القضايا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على إجازة جامعية في الحقوق أو الاقتصاد بحسب متطلبات كل مركز.

ووفق الإعلان يتضمن مركز العمل في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات :

رئيس شعبة الدراسات القانونية.

رئيس شعبة العقود.

رئيس شعبة القضايا وذلك وفق المؤهلات والشروط الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم إلى تعبئة الاستبيان الإلكتروني عبر الرابط.

وبينت الوزارة أن موعد انتهاء استقبال الطلبات سيعلن لاحقاً، مؤكدة أن جميع البيانات المقدمة ستعامل بسرية تامة، وأن الاستفسارات يمكن توجيهها عبر القنوات الرسمية للوزارة.

وأجرت وزارة التربية والتعليم في ال 8 من تموز الجاري الامتحان النظري لمسابقتها المعلن عنها في السابع من حزيران الماضي، لانتقاء كفاءات ضمن عدد من الاختصاصات الإدارية، في إطار استكمال إجراءات التعيين والتعاقد وفق الأسس والمعايير المعتمدة، وذلك في المراكز الامتحانية المحددة بجميع المحافظات السورية.