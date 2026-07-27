مياه دمشق تنفذ آلاف أعمال الصيانة والتأهيل خلال النصف الأول من عام 2026‏

دمشق-سانا

نفذت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، خلال النصف الأول من عام 2026، آلاف أعمال الصيانة ‏والتأهيل والتوسعة، بما أسهم في تعزيز موثوقية خدمات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة التشغيل في دمشق وريفها.‏

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين، أنها ركبت 13 منظومة طاقة شمسية لدعم استدامة ‏تشغيل المنشآت، ونفذت 9113 إصلاحاً على خطوط مياه الشرب، و7500 عملية تسليك لشبكات الصرف الصحي.‏

وشملت الأعمال استبدال وصيانة 19 كيلومتراً من خطوط الصرف الصحي، وإزالة 161 مخالفة وتعدياً على الشبكات، إضافةً إلى ‏تنفيذ ستة خطوط مياه معفاة من التقنين، وتأهيل وتمديد أكثر من 20 كيلومتراً من شبكات مياه الشرب.‏

كما أعادت الشركة تأهيل وتجهيز 76 بئراً وخزاناً، وصانت وجددت 531 مضخة أفقية وغاطسة، إلى جانب صيانة 520 لوحة ‏كهربائية ومجموعة توليد، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتحسين كفاءة منظومة المياه.‏

وتندرج هذه الأعمال ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استقرار التغذية بالمياه، ‏وتطوير البنية التحتية لمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها.‏