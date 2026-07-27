مياه دمشق تنفذ آلاف أعمال الصيانة والتأهيل خلال النصف الأول من عام 2026‏

دمشق-سانا
نفذت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، خلال النصف الأول من عام 2026، آلاف أعمال الصيانة والتأهيل والتوسعة، بما أسهم في تعزيز موثوقية خدمات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة التشغيل في دمشق وريفها.
وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين، أنها ركبت 13 منظومة طاقة شمسية لدعم استدامة تشغيل المنشآت، ونفذت 9113 إصلاحاً على خطوط مياه الشرب، و7500 عملية تسليك لشبكات الصرف الصحي.
وشملت الأعمال استبدال وصيانة 19 كيلومتراً من خطوط الصرف الصحي، وإزالة 161 مخالفة وتعدياً على الشبكات، إضافةً إلى تنفيذ ستة خطوط مياه معفاة من التقنين، وتأهيل وتمديد أكثر من 20 كيلومتراً من شبكات مياه الشرب.
كما أعادت الشركة تأهيل وتجهيز 76 بئراً وخزاناً، وصانت وجددت 531 مضخة أفقية وغاطسة، إلى جانب صيانة 520 لوحة كهربائية ومجموعة توليد، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتحسين كفاءة منظومة المياه.
وتندرج هذه الأعمال ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استقرار التغذية بالمياه، وتطوير البنية التحتية لمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها.