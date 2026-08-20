وفاة ثلاثة أشخاص بحادث سير على طريق الديماس في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا



توفي ثلاثة أشخاص جراء حادث سير على طريق الديماس بريف دمشق فجر اليوم الخميس.



وأوضح مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بريف دمشق رافع العكش لمراسل سانا، أن فرق المديرية استجابت للحادث فور وقوعه، وعملت على انتشال جثمانين ونقلهما إلى مشفى المواساة بدمشق، فيما تولت فرق إسعاف الصحة نقل الجثمان الثالث إلى المشفى.



وأضاف العكش أن الفرق أمنت موقع الحادث وعملت على تسهيل حركة المرور والتعامل مع آثاره، بما يضمن سلامة المارة والمركبات.



وكانت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابت يوم أمس لـ 28 حادث سير في عموم سوريا، أسفرت عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 26 شخصاً.