أهلي حلب وحمص الفداء في المجموعتين الأولى والثانية بدور المجموعات لدوري التحدي الآسيوي 

كوالالمبور-سانا



سحبت اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور المجموعات من دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم، والذي يشارك فيه ممثلاً الكرة السورية أهلي حلب وحمص الفداء، حيث أوقعت القرعة فريق أهلي حلب بالمجموعة الأولى وحمص الفداء في المجموعة الثانية.



وجاء أهلي حلب في المجموعة الأولى إلى جانب أهال التركمانستاني والأنصار اللبناني وبارو البوتاني ، بينما جاء حمص الفداء في المجموعة الثانية، إلى جانب العربي الكويتي واستقلال طاجكستان والنجمة اللبناني.



وتقام منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 17 إلى 24 تشرين الأول 2026، فيما تقام مواجهتا ربع النهائي وقبل النهائي – بنظام الذهاب والإياب – خلال الفترة من 3 إلى 18 آذار ومن 7 إلى 15 نيسان 2027 على التوالي، على أن تقام المباراة النهائية يوم 8 أيار.