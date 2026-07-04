إخماد حريق زراعي في رأس العين بريف الحسكة

photo 2026 07 04 19 17 39 إخماد حريق زراعي في رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا‏

أخمدت فرق الدفاع المدني في مدينة رأس العين بريف الحسكة، بمساندة عدد من أهالي ‏المنطقة، حريقاً اندلع في أراضٍ زراعية محصودة وأعشاب، وامتد إلى مساحات واسعة.‏

وذكرت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الأضرار اقتصرت ‏على الماديات، حيث أدى الحريق إلى أضرار بعدد من المستلزمات، منها غطاس مياه، وعدد من ألواح الطاقة الشمسية. ‏

يشار إلى أن فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الحسكة استجابت في 30 ‏الشهر الماضي لـ 14 حريقاً، وتمكنت من السيطرة عليها ومنع امتدادها، واقتصرت ‏الأضرار على الماديات.‏

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