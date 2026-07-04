إخماد حريق زراعي في رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا
أخمدت فرق الدفاع المدني في مدينة رأس العين بريف الحسكة، بمساندة عدد من أهالي المنطقة، حريقاً اندلع في أراضٍ زراعية محصودة وأعشاب، وامتد إلى مساحات واسعة.
وذكرت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الأضرار اقتصرت على الماديات، حيث أدى الحريق إلى أضرار بعدد من المستلزمات، منها غطاس مياه، وعدد من ألواح الطاقة الشمسية.
يشار إلى أن فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الحسكة استجابت في 30 الشهر الماضي لـ 14 حريقاً، وتمكنت من السيطرة عليها ومنع امتدادها، واقتصرت الأضرار على الماديات.