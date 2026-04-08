قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة رويحينة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في بلدة رويحينة بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من دبابة وسيارتين توغلت في بلدة رويحينة، ونصبت حاجزاً وسط البلدة، وقامت بتفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة، دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال.

وفي وقت سابق اليوم توغلت قوات الاحتلال في المنطقة الواقعة بين قريتي طرنجة وعين النورية بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وعمدت إلى تفتيش المارة، ثم انسحبت من المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

القبض على طيار سابق في سلاح جو النظام البائد بتهمة قيادة ميليشيات تابعة للمخابرات الجوية
قوات قسد تستهدف بقذائف الهاون قرى بريف حلب الشرقي
الأمن الداخلي في اللاذقية يلقي القبض على المجرم العميد رامي منير إسماعيل
إعادة تفعيل خدمات السجل المدني في صالة الحجاز المركزية بدمشق
ضمن حملة “فداءً لحماة”…استئناف أعمال تأهيل مركز عقيربات الصحي
