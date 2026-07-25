وزير الطوارئ يعلن انتهاء أعمال الاستجابة لحادث السير على طريق دير ‏الزور – دمشق

‏ ‏دمشق-سانا‏

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أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح انتهاء أعمال الاستجابة ‏للحادث المروري المأساوي الناجم عن اصطدام حافلتي نقل ركاب على ‏طريق دير الزور – دمشق اليوم السبت، والذي أسفر عن وفاة 35 شخصاً ‏وإصابة 30 آخرين وفق حصيلة غير نهائية.‏

وأوضح الوزير الصالح في تغريدة له عبر منصة “إكس”، أن أعمال ‏الاستجابة نُفذت بالتعاون والتنسيق مع فرق وزارات الدفاع والداخلية ‏والصحة، بمشاركة 7 فرق متخصصة تابعة لوزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث، ضمت فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء، حيث عملت على إخلاء ‏الضحايا والمصابين، وتقديم الرعاية الإسعافية اللازمة، وتأمين موقع ‏الحادث.‏



وأكد الوزير الصالح أن هذه الفاجعة التي تعد من أكبر حوادث السير من ‏حيث عدد الضحايا في سوريا خلال السنوات الأخيرة، تضع الجميع أمام ‏مسؤولية وطنية مشتركة للعمل على الحد من تكرار مثل هذه الحوادث ‏المؤلمة، مشيراً إلى الحاجة الملحة لمعالجة التحديات المتراكمة في البنية ‏التحتية للطرق، والتي تمثل إرثاً ثقيلاً لسنوات طويلة من الإهمال والأضرار ‏التي لحقت بمختلف القطاعات الخدمية.‏

وبين الوزير أن الحفاظ على الأرواح يتطلب تضافر الجهود من خلال تعزيز ‏إجراءات السلامة المرورية، والالتزام بقواعد السير والسرعات المحددة، بما ‏يسهم في الحد من الحوادث وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

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وأدى حادث السير الذي وقع بسبب تصادم حافلتي ركاب على طريق دير ‌‏الزور – دمشق، إلى وفاة 35 شخصاً، وإصابة 30 آخرين، كحصيلة أولية، ‏حيث أرسلت وزارة الدفاع عدداً من الحوامات للمشاركة ‏بعمليات الإجلاء ‏الطبي ‏للمصابين والضحايا جراء الحادث إلى مشفى حمص ‏العسكري.‏

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