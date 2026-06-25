حملة طبية مجانية لإجراء عمليات “الساد” في مشفى الحفة الوطني باللاذقية

اللاذقية-سانا



انطلقت في مشفى الحفة الوطني باللاذقية فعاليات الحملة الطبية التخصصية لإجراء عمليات الساد “الماء الأبيض” في العيون، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.



وشملت الحملة فحص المرضى وتحديد قدرتهم البصرية، إضافة إلى تقديم كل الاستشارات الطبية والتحاليل المخبرية مجاناً، بالتعاون مع منظمة “سامز”.



وأوضح مدير مشفى الحفة الدكتور عصام غميرة في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الحملة التي انطلقت في الـ21 من الشهر الجاري وتمتد حتى الـ25 منه، جاءت ثمرةً للتعاون والتنسيق مع منظمة “سامز”، مشيراً إلى أن المشفى استنفر كامل طاقاته الطبية والتمريضية والفنية لضمان نجاحها.



وبين غميرة أن الحملة استهدفت المرضى من مختلف قرى المحافظة ومدنها وفق معايير تراعي أوضاعهم الاجتماعية والمادية، عبر تقديم كل الاستشارات الطبية والتحاليل المخبرية مجاناً.



وأشار غميرة إلى أن جهود الكوادر الطبية تكللت بإجراء مئة عملية جراحية ناجحة، مؤكداً أن المشفى يواصل دوره المحوري في تقديم الخدمات الصحية لنحو 280 قرية تبعد نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، مع العمل على التحضير لحملات طبية أخرى سيُعلَن عنها تباعاً.



يشار إلى أن “سامز” منظمة طبية إنسانية غير ربحية، تأسست عام 1998 على يد أطباء سوريين أمريكيين ملتزمين بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمحتاجين، وتعمل على تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي في سوريا والدول المجاورة، وتهدف إلى دعم المجتمعات المتضررة من الأزمات الإنسانية.