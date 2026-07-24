الطوارئ تحذر من استمرار اضطراب البحر وتدعو للالتزام بإجراءات السلامة

photo 1 2026 07 24 17 58 08 1 الطوارئ تحذر من استمرار اضطراب البحر وتدعو للالتزام بإجراءات السلامة

دمشق-سانا

حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من استمرار حالة اضطراب البحر غداً السبت وحتى فجر يوم الأحد 26 تموز، موضحةً أن ارتفاع الموج يُتوقع أن يتراوح بين متر ومترين، بالتزامن مع نشاط في سرعة الرياح بين 30 و45 كم/ساعة.

وبيّنت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة أن التحذير يستند إلى البيانات الواردة عبر الرابط الرسمي الخاص بالمراقبة البحرية، داعيةً المدنيين إلى الالتزام بجملة من التعليمات لتفادي حالات الغرق وهي:

· عدم الإبحار بالقوارب الصغيرة والزوارق المطاطية خلال فترة التنبيه، وتأجيل رحلات الصيد البحرية‎.
· عدم السباحة نهائياً بسبب ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح‎.
· الالتزام بتعليمات خفر السواحل، وإدارات الموانئ، والمنقذين على الشواطئ‎.
· عدم الاقتراب من الأرصفة البحرية، وكواسر الأمواج، بسبب خطر الأمواج والرياح وذلك لتجنب خطر الانزلاق‎.
· مراقبة الأطفال بشكل دائم ومنعهم من الاقتراب البحر‎.
· متابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية، وعدم الاعتماد على استقرار مؤقت في حالة البحر‎.

وأكدت الدائرة ضرورة مغادرة البحر والشاطئ فوراً والتوجه إلى مكان آمن في حال اشتداد الرياح أو ارتفاع الأمواج.

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