طقس صيفي حار في عموم سوريا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها، وخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية والجزيرة والشرقية، لتصبح أعلى من معدلاتها ‏بحوالي /3-5/ درجات مئوية في أغلب المناطق‌‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس نهار اليوم الأربعاء يكون صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق ‏الشرقية والجزيرة والشمالية، وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية ‏والجزيرة والبادية وبعض المناطق الشمالية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذر من تشكل ضباب ‏خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية والشمالية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين ‏الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا وخاصةً في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية والشمالية ‏الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات‎ :‎