طقس صيفي حار في عموم سوريا

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها، وخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية والجزيرة والشرقية، لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /3-5/ درجات مئوية في أغلب المناطق.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس نهار اليوم الأربعاء يكون صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وبعض المناطق الشمالية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية والشمالية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا وخاصةً في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات :
|دمشق
|21/38
|ريف دمشق-القلمون
|17/33
|القنيطرة
|20/33
|درعا
|21/37
|السويداء
|19/34
|حمص
|23/35
|حماة
|26/40
|اللاذقية
|26/33
|طرطوس
|25/32
|حلب
|24/40
|إدلب
|24/36
|دير الزور
|32/45
|الرقة
|28/44
|الحسكة
|29/44