عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس” في مدينة المعارض بدمشق

دمشق-سانا
زارت عقيلة الرئيس أحمد الشرع، السيدة لطيفة الدروبي، اليوم الإثنين معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس”، المُقام في مدينة المعارض بدمشق.
واطّلعت السيدة الدروبي، خلال جولتها، على أجنحة المعرض، ولا سيما أقسام المفروشات والأقمشة، وآلات ومعدات التصنيع النسيجي.
وأكدت أهمية إحياء صناعة النسيج السورية، باعتبارها رافداً مهماً للتنمية المستدامة وداعماً للاقتصاد الوطني.
وكانت انطلقت يوم السبت الماضي على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026″، برعاية الرئيس أحمد الشرع، وبحضور رسمي ووفود دولية، وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.