عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس” في مدينة المعارض بدمشق

دمشق-سانا‏

زارت عقيلة الرئيس أحمد الشرع، السيدة لطيفة الدروبي، اليوم الإثنين معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس”، المُقام في ‌‏مدينة ‏المعارض بدمشق‎.‎

واطّلعت السيدة الدروبي، خلال جولتها، على أجنحة المعرض، ولا سيما أقسام المفروشات والأقمشة، وآلات ومعدات ‌‏‌‏التصنيع النسيجي‎.‎ وأكدت أهمية إحياء صناعة النسيج السورية، باعتبارها رافداً مهماً للتنمية المستدامة وداعماً للاقتصاد الوطني‎.‎

وكانت انطلقت يوم السبت الماضي على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات الدورة الأولى من معرض سوريا ‏الدولي للنسيج “ناس تكس 2026″، برعاية الرئيس أحمد الشرع، وبحضور رسمي ووفود دولية، وبمشاركة واسعة من ‏رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏