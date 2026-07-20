عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس” في مدينة المعارض بدمشق

017A2066 عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" في مدينة المعارض بدمشق

دمشق-سانا‏

زارت عقيلة الرئيس أحمد الشرع، السيدة لطيفة الدروبي، اليوم الإثنين معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس”، المُقام في ‌‏مدينة ‏المعارض بدمشق‎.‎

017A3347 عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" في مدينة المعارض بدمشق

واطّلعت السيدة الدروبي، خلال جولتها، على أجنحة المعرض، ولا سيما أقسام المفروشات والأقمشة، وآلات ومعدات ‌‏‌‏التصنيع النسيجي‎.‎

وأكدت أهمية إحياء صناعة النسيج السورية، باعتبارها رافداً مهماً للتنمية المستدامة وداعماً للاقتصاد الوطني‎.‎

وكانت انطلقت يوم السبت الماضي على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات الدورة الأولى من معرض سوريا ‏الدولي للنسيج “ناس تكس 2026″، برعاية الرئيس أحمد الشرع، وبحضور رسمي ووفود دولية، وبمشاركة واسعة من ‏رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏

017A3387 scaled عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" في مدينة المعارض بدمشق
017A1858 1 scaled عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" في مدينة المعارض بدمشق
017A2538 scaled عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" في مدينة المعارض بدمشق
017A2602 scaled عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" في مدينة المعارض بدمشق
017A2606 scaled عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" في مدينة المعارض بدمشق
017A2658 scaled عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" في مدينة المعارض بدمشق
017A2778 scaled عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" في مدينة المعارض بدمشق
017A3001 scaled عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" في مدينة المعارض بدمشق
017A3136 scaled عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" في مدينة المعارض بدمشق
017A3199 scaled عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" في مدينة المعارض بدمشق
017A3212 scaled عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" في مدينة المعارض بدمشق
017A3282 scaled عقيلة الرئيس أحمد الشرع تزور معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" في مدينة المعارض بدمشق
القائم بأعمال سفارة إسبانيا في سوريا: ملتزمون بدعم سوريا وتطوير العلاقات الثنائية
ورشة عمل في التجارة الداخلية لرفع مستوى السلامة الغذائية للمواطنين
الدفاع المدني: فرق الإطفاء تسيطر على بؤرٍ عدّة للحرائق في قسطل معاف بريف اللاذقية
قبيلتا الجبور والسادة الحياليين: لا مساومة على تراب الوطن ودعم الجيش العربي السوري لدحر الإرهاب
فرق الإطفاء في الدفاع المدني تسيطر على العديد من بؤر الحريق بريف اللاذقية الشمالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك