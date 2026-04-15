الطيران المدني: شركات الطيران تعود إلى جدولة رحلاتها من وإلى مطار دمشق

دمشق-سانا

رحّبت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري بعودة شركات الطيران إلى جدولة رحلاتها من وإلى مطار دمشق الدولي، في خطوة تعكس استعادة الثقة بقطاع الطيران المدني في سوريا.

وبين مدير المكتب الإعلامي مصطفى خير الله لـ سانا، اليوم الأربعاء، أن إعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز جاهزية مطار دمشق الدولي مستمران بما يسهم في تلبية تطلعات المسافرين وشركاء قطاع النقل الجوي، مشيراً إلى العمل على توفير بيئة تشغيلية آمنة ومنظمة تواكب المعايير الدولية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة في مطار دمشق الدولي.

وحسب جدول الرحلات تستأنف شركة طيران dan air رحلاتها يوم الأربعاء الـ 15 من نيسان 2026 من رومانيا – بوخارست.

وتبدأ شركة طيران العربية تشغيل رحلاتها يوم الجمعة الـ 17 من نيسان 2026 من الإمارات – الشارقة بمعدل رحلة يومياً، على أن تسيّر رحلة أخرى يوم الثلاثاء الـ 21 من نيسان 2026 من الإمارات – أبو ظبي.

كما تستأنف شركة طيران فلاي ناس رحلاتها يوم الأحد الـ 19 من نيسان 2026 من السعودية – الرياض.

وتباشر شركة طيران فلاي أديل رحلاتها يوم الجمعة الـ 10 من أيار 2026 من السعودية – جدة.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري، في الـ 8 من الشهر الجاري، إعادة فتح جميع الممرات الجوية التي أغلقت سابقاً، واستئناف الحركة الجوية عبر الأجواء السورية، إضافة إلى استئناف العمل في مطار دمشق الدولي وعودة العمليات التشغيلية فيه بشكل منتظم.

واستأنف مطار دمشق الدولي عملياته التشغيلية مع انطلاق أولى الرحلات الجوية باتجاه مطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول في الـ 9 من الشهر الجاري، وذلك عقب إعادة فتح الأجواء السورية، إيذاناً بعودة تدريجية لحركة النقل الجوي وتعزيز مستوى الربط الإقليمي.