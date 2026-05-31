الرئيس الشرع يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي ‏

طرطوس-سانا

قدم الرئيس أحمد الشرع واجب العزاء لعائلة الطبيب عبد ‏الرحمن ياسين، ‏زوج الطبيبة رانيا العباسي، بعد تأكيد نبأ وفاة ‏أطفالهما في معتقلات النظام ‏البائد.‏

وجاء ذلك، اليوم الأحد، عبر اتصال هاتفي أجراه الرئيس ‏الشرع مع العائلة، ‏أثناء زيارة قام بها رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضا ‏جلخي،‏ ومعاون وزير الداخلية عبد القادر الطحان، ووفد من محافظة ‏طرطوس إلى منزل العائلة لمواساتهم، ‏والوقوف إلى جانبهم في مصابهم ‏الجلل.‏

‏وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت، أمس السبت، الوصول إلى ‏نتائج موثوقة ‌‏ومتقاطعة ‏تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من ‏اليقين ‏المهني وفاة أطفال ‌‏الطبيبة رانيا ‏العباسي.‏

بدورها، ذكرت وزارة الداخلية أنه من خلال التحقيقات التي ‌‏أجرتها مع عدد ‏من الموقوفين، توصلت إلى معلومات وأدلة تفيد ‏بمقتل الأطفال على يد ‏مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد‌‏.‏