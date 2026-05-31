الرئيس الشرع يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي ‏

photo 2026 05 31 17 55 45 الرئيس الشرع يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي ‏

طرطوس-سانا

قدم الرئيس أحمد الشرع واجب العزاء لعائلة الطبيب عبد ‏الرحمن ياسين، ‏زوج الطبيبة رانيا العباسي، بعد تأكيد نبأ وفاة ‏أطفالهما في معتقلات النظام ‏البائد.‏

وجاء ذلك، اليوم الأحد، عبر اتصال هاتفي أجراه الرئيس ‏الشرع مع العائلة، ‏أثناء زيارة قام بها رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضا ‏جلخي،‏ ومعاون وزير الداخلية عبد القادر الطحان، ووفد من محافظة ‏طرطوس إلى منزل العائلة لمواساتهم، ‏والوقوف إلى جانبهم في مصابهم ‏الجلل.‏

‏وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت، أمس السبت، الوصول إلى ‏نتائج موثوقة ‌‏ومتقاطعة ‏تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من ‏اليقين ‏المهني وفاة أطفال ‌‏الطبيبة رانيا ‏العباسي.‏

بدورها، ذكرت وزارة الداخلية أنه من خلال التحقيقات التي ‌‏أجرتها مع عدد ‏من الموقوفين، توصلت إلى معلومات وأدلة تفيد ‏بمقتل الأطفال على يد ‏مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد‌‏.‏

photo 2026 05 31 17 22 39 1 الرئيس الشرع يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي ‏
photo 2026 05 31 18 06 38 الرئيس الشرع يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي ‏
مديريتا الإعلام والشؤون السياسية في إدلب تعقدان جلسة حوارية مع الإعلاميين بمناسبة ذكرى التحرير
وزير الثقافة: المرسوم 13 يرسّخ الشراكة التاريخية ويعيد الاعتبار لحقوق السوريين الكرد
كلمة الرئيس الشرع خلال حفل الافتتاح الرسمي لمعرض دمشق الدولي للكتاب في قصر المؤتمرات بدمشق
تقرير لوزارة الطوارئ يرصد حصيلة الاستجابة الميدانية لآثار السيول في اللاذقية وإدلب وحماة
صندوق التنمية السوري: حملات التبرعات في المحافظات لا تندرج ضمن نشاط الصندوق أو موارده
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك