الرئيس الشرع يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي ‏

طرطوس-سانا
قدم الرئيس أحمد الشرع واجب العزاء لعائلة الطبيب عبد الرحمن ياسين، زوج الطبيبة رانيا العباسي، بعد تأكيد نبأ وفاة أطفالهما في معتقلات النظام البائد.
وجاء ذلك، اليوم الأحد، عبر اتصال هاتفي أجراه الرئيس الشرع مع العائلة، أثناء زيارة قام بها رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضا جلخي، ومعاون وزير الداخلية عبد القادر الطحان، ووفد من محافظة طرطوس إلى منزل العائلة لمواساتهم، والوقوف إلى جانبهم في مصابهم الجلل.
وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت، أمس السبت، الوصول إلى نتائج موثوقة ومتقاطعة تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من اليقين المهني وفاة أطفال الطبيبة رانيا العباسي.
بدورها، ذكرت وزارة الداخلية أنه من خلال التحقيقات التي أجرتها مع عدد من الموقوفين، توصلت إلى معلومات وأدلة تفيد بمقتل الأطفال على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد.