مشاركات عربية ودولية في معرض “تكسبو لاند” للتكنولوجيا والابتكار

وفد الخارجية يناقش مشكلات ومقترحات السوريين في ألمانيا لتحسين الخدمات القنصلية المقدمة لهم
مشروع لإعادة ترميم وتأهيل مسجد عمر بن الخطاب في مدينة دوما بريف دمشق
وزير التنمية الإدارية: زيارتنا للأردن تهدف لتبادل الخبرات في مجال بناء القدرات للموارد البشرية
تصريح محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي حول المرسوم 66 والعقارات المستملكة
جامعة دمشق تستضيف ملتقى محللي البيانات بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء
شركات وطنية تعرض منتجاتها وخدماتها في معرض الإسمنت والمجبول البيتوني
انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني على أرض مدينة المعارض بريف دمشق
“وعيك حياة” جلسة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
