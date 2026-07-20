التأمينات الاجتماعية تعلن نتائج مسابقة تعيين مديرين لديها

دمشق-سانا



أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الإثنين، نتائج مسابقة التعيين في وظائف مديري المديريات المركزية ومديري الفروع في عدد من المحافظات، وذلك بعد استكمال مراحل الفرز والتقييم المعتمدة، وبناءً على نتائج الاختبار الكتابي والمقابلة الشفهية.



وأوضحت المؤسسة في صفحتها على فيسبوك، أنه استناداً إلى النتائج النهائية يتم التواصل مع صاحب العلامة الأعلى في كل اختصاص لاستكمال الإجراءات اللاحقة لعملية التعيين، ضمن توجه المؤسسة إلى تحسين الخدمات المقدمة من خلال رفد كوادرها بكفاءات نوعية ودعم مسار التغيير الإيجابي.



وبينت المؤسسة أنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال الرابط ، عبر إدخال الاختصاص ثم الاسم الثلاثي وفق القوائم الاسمية المعلنة سابقاً



وأعلنت وزارة التنمية الإدارية في 25 كانون الأول 2025 عن شواغر وظيفية قيادية للعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتعيين مديرين لإدارات الاشتراكات والتحصيل، والشؤون الطبية والصحية، والبيانات ونظم المعلومات، والمنافع التأمينية، والتدقيق الداخلي والحوكمة، والدراسات الإكتوارية والاستدامة، ومديريات التقانة والتحول الرقمي، والشؤون المالية، والدعم والتوريد، إضافة إلى مديري بعض الفروع، وذلك في (دمشق وحمص وحماة وحلب ودرعا ودير الزور).