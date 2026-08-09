محافظ دمشق يبحث مع ممثل مفوضية اللاجئين تعزيز التعاون الإنساني والخدمي

دمشق-سانا

بحث محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا “‏UNHCR‏” ‏كيفن جيه ألين، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم الجهود الإنسانية والخدمية في العاصمة.‏

وأوضحت محافظة دمشق في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول تنفيذ برامج تسهم في تلبية ‏احتياجات المواطنين والمهجرين، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك في مختلف المجالات.‏

وتأتي المباحثات في إطار التعاون بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ بحثت عدة ‏محافظات سورية خلال الأشهر الماضية مع ممثل المفوضية سبل تعزيز التنسيق وتوجيه البرامج والمشاريع بما يتوافق مع ‏الأولويات الإنسانية والخدمية.‏