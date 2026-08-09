محافظ دمشق يبحث مع ممثل مفوضية اللاجئين تعزيز التعاون الإنساني والخدمي

photo 2026 08 09 17 29 28 Copy محافظ دمشق يبحث مع ممثل مفوضية اللاجئين تعزيز التعاون الإنساني والخدمي

دمشق-سانا

بحث محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا “‏UNHCR‏” ‏كيفن جيه ألين، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم الجهود الإنسانية والخدمية في العاصمة.‏

وأوضحت محافظة دمشق في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول تنفيذ برامج تسهم في تلبية ‏احتياجات المواطنين والمهجرين، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك في مختلف المجالات.‏

وتأتي المباحثات في إطار التعاون بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ بحثت عدة ‏محافظات سورية خلال الأشهر الماضية مع ممثل المفوضية سبل تعزيز التنسيق وتوجيه البرامج والمشاريع بما يتوافق مع ‏الأولويات الإنسانية والخدمية.‏

جمعية “سور” في حلب تُنظم محاضرتين علميتين حول العمارة التقليدية في منارة حلب القديمة
التنمية الإدارية: بدء تنفيذ إجراءات إعادة العاملين المفصولين من قبل النظام البائد بسبب مشاركتهم في الثورة
العمليات العسكرية تعلن افتتاح مراكز تسوية لعناصر نظام الأسد في محافظة دير الزور وريفها
اجتماع حكومي مع عدد من المنظمات الإنسانية لتأمين وحماية المخيمات بريف إدلب
رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين يعزي عائلة رانيا العباسي ويؤكد استمرار العمل لكشف الحقيقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك