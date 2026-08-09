محافظ دمشق يبحث مع ممثل مفوضية اللاجئين تعزيز التعاون الإنساني والخدمي

دمشق-سانا
بحث محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا “UNHCR” كيفن جيه ألين، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم الجهود الإنسانية والخدمية في العاصمة.
وأوضحت محافظة دمشق في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول تنفيذ برامج تسهم في تلبية احتياجات المواطنين والمهجرين، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك في مختلف المجالات.
وتأتي المباحثات في إطار التعاون بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ بحثت عدة محافظات سورية خلال الأشهر الماضية مع ممثل المفوضية سبل تعزيز التنسيق وتوجيه البرامج والمشاريع بما يتوافق مع الأولويات الإنسانية والخدمية.