قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

photo 2026 03 13 17 04 03 860x573 1 قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، في قرية العجرف بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال أقامت حاجزاً مؤقتاً في القرية، وقامت بتفتيش بعض المنازل.

وكانت 10 آليات لقوات الاحتلال توغلت في وقت سابق اليوم باتجاه محيط قرية رویحينة في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

اختتام ورشة عمل تصميم المسح العنقودي المتعدد المؤشرات MICS7 في سوريا
استنفار خدمي وإنساني في منفذ جوسيه بريف حمص لاستقبال العائدين من لبنان
وزير المالية: سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين لاحقاً عندما يتم تدقيق ‏قوائمهم المالية الاسمية
الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
عطل في محطة تحويل السويداء يؤدي لقطع الكهرباء عن عدة مناطق ‏
