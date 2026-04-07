توزيع مازوت التدفئة على 687 عائلة وافدة من السويداء في ريف درعا

درعا-سانا

وزّع الهلال الأحمر القطري بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة درعا ومحافظة السويداء اليوم الثلاثاء، مازوت التدفئة على 687 عائلة وافدة من السويداء، وتقطن في مراكز إقامة مؤقتة في مدينة الحراك، وبلدة ناحتة بريف درعا.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا، أن نحو 300 عائلة وافدة إلى مدينة الحراك، و387 إلى بلدة ناحتة، استفادت من المنحة القطرية بواقع 140 ليتراً لكل عائلة، مبيناً أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة الاستجابة الطارئة، والجهود المبذولة للتخفيف عن الوافدين، وتحسين ظروف الإيواء ريثما تتسنى لهم العودة الكريمة إلى منازلهم.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية في إطار خطة الاستجابة الشتوية، وضمن سلسلة مبادرات إغاثية تهدف إلى التخفيف من تداعيات الظروف الجوية، وتأمين جزء من الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة والوافدة من محافظة السويداء، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية.