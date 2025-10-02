لجنة انتخابات مجلس الشعب تدين اغتيال المرشح حيدر شاهين وتؤكد دعمها لملاحقة الجناة

دمشق-سانا

أدانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اغتيال المرشح لعضوية المجلس عن محافظة طرطوس حيدر شاهين، مؤكدةً دعمها لجهود وزارة الداخلية في تعقّب المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وقالت اللجنة في بيان نشرته اليوم عبر قناتها على التلغرام: إنه “ببالغ الحزن والأسى تلقت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نبأ اغتيال المرشح لعضوية المجلس السيد حيدر شاهين من أبناء مدينة طرطوس العزيزة، والذي طالته يد الغدر على يد مجرمين من فلول النظام البائد، وفارق الحياة وهو على طريق النضال السياسي في بناء سوريا الجديدة، تاركاً هذه الأمانة في أعناق أبناء الشعب السوري”.

وأضافت اللجنة: “وإذ تدين اللجنة العليا للانتخابات هذه الجريمة النكراء، فإنها تؤكد دعمها لجهود وزارة الداخلية بتعقّب المجرمين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، كما نشكرها على تشديد الإجراءات الأمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية”.

وتابعت: “تتوجه اللجنة العليا لأسرة المرحوم حيدر شاهين وذويه بأحرّ التعازي، سائلين المولى أن يتغمّده برحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد حدّدت موعد الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية يوم الأحد الواقع في الـ 13 من ربيع الثاني 1447 هـ، الموافق لـ 5 تشرين الأول 2025 م.