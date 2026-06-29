وزير الإعلام يبحث مع السفير التركي بدمشق تعزيز التعاون ‏الإعلامي بين البلدين

دمشق-سانا

بحث وزير الإعلام خالد زعرور مع السفير التركي بدمشق نوح ‏يلماز، آليات تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين المؤسسات ‌‏الإعلامية السورية والتركية وتحويلها إلى برامج ومشاريع عملية‎.‎

وذكرت وزارة الإعلام في قناتها عبر التلغرام اليوم الإثنين، أن ‏الجانبين أكدا خلال اللقاء أن العلاقات السورية التركية ‏تتجاوز إطار ‏العلاقات التقليدية، إذ تقوم على مصالح مشتركة وتعاون متبادل في ‏العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع ‏الإعلام والاتصال‎.‎

وأشار الوزير زعرور إلى أن البلدين يواجهان تحديات متشابهة في ‏مقدمتها حملات التضليل الإعلامي، الأمر الذي يستدعي ‏تعزيز ‏التنسيق وتبادل الخبرات لمواجهتها‎.‎

وأكد زعرور على الاهتمام بالاستفادة من التجربة التركية المتقدمة ‏في مجالي الإعلام والاتصال الحكومي، ولا سيما ما ‏يتعلق بتطوير ‏منظومة الاتصال الحكومي والأمن السيبراني، مشيراً إلى الخبرة ‏الكبيرة التي تمتلكها تركيا في هذين ‏المجالين‎.‎

وشدد وزير الإعلام على أهمية تعزيز التعاون في مجال البحث ‏العلمي الإعلامي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، بما ‏يسهم في ‏تطوير القطاع الإعلامي في البلدين‎.‎