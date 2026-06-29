وزير الإعلام يبحث مع السفير التركي بدمشق تعزيز التعاون ‏الإعلامي بين البلدين

دمشق-سانا
بحث وزير الإعلام خالد زعرور مع السفير التركي بدمشق نوح يلماز، آليات تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين المؤسسات الإعلامية السورية والتركية وتحويلها إلى برامج ومشاريع عملية.
وذكرت وزارة الإعلام في قناتها عبر التلغرام اليوم الإثنين، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أن العلاقات السورية التركية تتجاوز إطار العلاقات التقليدية، إذ تقوم على مصالح مشتركة وتعاون متبادل في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع الإعلام والاتصال.
وأشار الوزير زعرور إلى أن البلدين يواجهان تحديات متشابهة في مقدمتها حملات التضليل الإعلامي، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات لمواجهتها.
وأكد زعرور على الاهتمام بالاستفادة من التجربة التركية المتقدمة في مجالي الإعلام والاتصال الحكومي، ولا سيما ما يتعلق بتطوير منظومة الاتصال الحكومي والأمن السيبراني، مشيراً إلى الخبرة الكبيرة التي تمتلكها تركيا في هذين المجالين.
وشدد وزير الإعلام على أهمية تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الإعلامي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في تطوير القطاع الإعلامي في البلدين.