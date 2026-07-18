صيانة مجموعة التوليد رقم 2 في سد كديران تعزز جاهزية التشغيل واستقرار ‏المنظومة الكهربائية

الرقة-سانا

أكملت الكوادر الهندسية والفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أعمال الصيانة الدورية، لمجموعة التوليد رقم (2) في سد كديران، وذلك ضمن خطة رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز موثوقية منظومة التوليد الكهرومائي.

وأوضحت وزارة الطاقة اليوم الجمعة، أن الأعمال شملت صيانة التجهيزات الرئيسة للمجموعة، بما في ذلك المولد والمحول الرئيس، إلى جانب صيانة أنظمة التحكم والمراقبة الكهربائية، التي تضم منظومات التحريض والحماية والمراقبة؛ بما يعزز كفاءة الأداء واعتمادية التشغيل، إضافة إلى إجراء اختبارات فنية لزيوت المحولات والعنفات للتحقق من جاهزيتها، وتنفيذ تجربة تشغيلية لمنظومة إطفاء الحريق الخاصة بالمحول، التزاماً بمعايير السلامة والأمان في تشغيل المحطات الكهرومائية.

وبعد استكمال الأعمال، واجتياز الاختبارات التشغيلية جرى إقلاع مجموعة التوليد رقم (2)، وربطها بالشبكة الكهربائية بنجاح، الأمر الذي أسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية ورفع كفاءة التشغيل.

ولفتت وزارة الطاقة إلى أنّ كوادر المؤسسة العامة لسد الفرات مستمرة في تنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية لجميع محطات التوليد التابعة لها، بالاعتماد على خبرات كوادرها الوطنية وإمكاناتها الفنية، بما يضمن استدامة إنتاج الطاقة الكهرومائية، والحفاظ على جاهزية منشآت سدود الفرات.